- تلقى مدرب منتخب الأردن، جمال السلامي، ضربة قوية بفقدان جهود النجمين يزن النعيمات وأدهم القريشي في كأس العالم 2026، بسبب عدم تعافيهما من الإصابات. - الأمير علي بن الحسين شكر النعيمات والقريشي على جهودهما في العلاج والتأهيل، متمنياً لهما الشفاء العاجل والعودة للمشاركة في كأس آسيا 2027. - النعيمات تعرض لإصابة خلال مواجهة العراق في كأس العرب 2025، بينما أصيب القريشي بقطع في الرباط الصليبي خلال النهائي ضد المغرب، مما استدعى تدخلات جراحية وبرامج علاجية مكثفة.

تلقى مدرب منتخب الأردن، المغربي جمال السلامي (55 عاماً)، ضربة مؤثرة بخسارة جهود نجمين في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق في 11 يونيو/ حزيران المقبل في الولايات المتحدة الأميركية وكندا المكسيك، بسبب عدم قدرتهما على الشفاء من الإصابتين اللتين تعرضا لها خلال الموسم الجاري.

ونشر رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، على حسابه في منصة إكس، بياناً رسمياً، اليوم الخميس، شكر فيه جهود النجمين "يزن النعيمات وأدهم القريشي خلال رحلة العلاج والتأهيل التي امتدت على مدار الأشهر الماضية، ورغبتهما الصادقة في اللحاق بصفوف النشامى في كأس العالم، إلا أن الإصابة حرمتهما هذه المرة" من المشاركة.

تابعنا بكل تقدير الجهود الكبيرة التي بذلها أبناؤنا يزن النعيمات وأدهم القريشي خلال رحلة العلاج والتأهيل على امتداد الأشهر الماضية، ورغبتهم الصادقة في اللحاق بالنشامى في كأس العالم، إلا ان الإصابة حرمتهم هذه المرة — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) May 7, 2026

وشدد الأمير علي بن الحسين على تمنياته بالشفاء العاجل للنجمين يزن النعيمات وأدهم القريشي من أجل العودة مرة أخرى إلى صفوف منتخب الأردن حتى يلعبا معه في بطولة كأس آسيا القادمة التي ستقام في السعودية عام 2027، الأمر الذي يعني أن الفريق سيكون مضطراً لإيجاد بدئل قادرة على تغطية عدم حضورهما، خاصة أن النعيمات كان يُشكل ثنائياً مميزاً مع النجم موسى التعمري.

كل الأمنيات لهم بالشفاء التام والعودة أقوى لتمثيل الأردن في كأس آسيا.. النشامى دائما على قدر الحلم والمسؤولية، وكلنا ثقة بقدرتهم على تشريف الأردن في كأس العالم 🇯🇴 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) May 7, 2026

وفقد السلامي جهود نجمه يزن النعيمات خلال مواجهة منتخب الأردن ضد نظيره العراقي، التي أقيمت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، الأمر الذي جعل مهاجم "النشامى" يخضع لعملية جراحية ناجحة في مركز أسبيتار الطبي في العاصمة القطرية الدوحة، لكنه لم يستطع إنهاء برنامج العلاج المخصص له.

من جهته، تعرض أدهم القريشي إلى قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال خوضه المواجهة النهائية لبطولة كأس العرب 2025 ضد نظيره المغربي، الذي حقق اللقب في النهاية، ما جعل المدافع يخضع إلى تدخلٍ جراحي عاجل، ليدخل برنامجاً علاجياً مُكثفاً، لكنه لم يكن كافياً من أجل تأهيل صاحب الـ31 عاماً حتى يخوض منافسات مونديال 2026.