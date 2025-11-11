السلامي يؤكد أهمية معسكر تونس.. ويوجّه رسالة حازمة ليوسف صالح

- يبدأ المنتخب الأردني معسكره التدريبي في تونس استعداداً لكأس العرب وكأس العالم، حيث سيواجه منتخبي تونس ومالي في مباراتين وديتين، بهدف تحسين الأداء الفني والانسجام بين اللاعبين. - أكد المدرب جمال السلامي على أهمية انضمام تامر بني عودة وأحمد العرسان للمنتخب، مشيراً إلى أن باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين المتميزين، مع التركيز على الاستعداد والالتزام. - كرّم المنتخب الأردني لقصار القامة بعد فوزه ببطولة غرب آسيا، مما أضاف دعماً معنوياً للفريق، حيث تم توزيع الهدايا على اللاعبين والمدربين.

أكد المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم، جمال السلامي (55 عاماً)، أهمية المعسكر التدريبي الذي يبدأه المنتخب في تونس، اعتباراً من يوم الأربعاء، وتتخلله مباراتان وديتان أمام منتخبي تونس ومالي. ويأتي المعسكر التدريبي في إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في بطولتي كأس العرب وكأس العالم.

وقال السلامي خلال حديثه لوسائل الإعلام، على هامش التدريب الذي أجراه النشامى اليوم الثلاثاء على استاد عمّان، إن المنتخب يسعى للحصول على الفوائد الفنية من اللاعب أمام منتخبين جيدين مثل تونس ومالي. وأشار إلى أن اللاعب تامر بني عودة الذي انضم إلى المنتخب، جرت متابعته في الفترات الماضية، ويملك مؤهلات تجعله قادراً على إثبات نفسه مع المنتخب، وينتظر حضوره في الملعب للوقوف على إمكاناته، ومحاولة انسجامه مع الفريق قبل المونديال، مؤكداً أن باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين، سواء في الداخل أو الخارج.

وعن استدعاء اللاعب أحمد العرسان إلى المنتخب، قال المدرب إن الاستدعاء جاء نتيجة مجهوده الكبير في الملعب، وهو ضمن الخيارات واللائحة الموسّعة للفريق، وإن استدعاءه مرتبط بغياب لاعبين آخرين. وفيما يتعلّق باللاعب الأردني يوسف صالح، والذي يلعب مع كارديف سيتي بدوري الدرجة الأولى الإنكليزي، قال: "قبل أن يكون هناك تقييم فني للاعبين، يجب أن يكون عند اللاعب استعداد لتمثيل المنتخب، والذي عنده شروط لتمثيل المنتخب لا يوجد له مكان بالفريق".

وشهدت التدريبات اكتمال قائمة اللاعبين التي ضمت 30 لاعباً، وهم: يزيد أبو ليلى، نور الدين بني عطية، مالك شلبية، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، حسام أبو ذهب، محمد أبو النادي، هادي الحوراني، سليم عبيد، سعد الروسان، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، علي حجبي، أدهم القرشي، عصام سميري، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، عامر جاموس، أحمد السلمان، موسى التعمري، علي عزايزة، محمد أبو زريق "شرارة"، عودة فاخوري، تامر بني عودة، أحمد عرسان، عارف الحاج، عبد الله عوض ويزن النعيمات. ويغيب عن القائمة اللاعب نزار الرشدان؛ بسبب وعكة صحية. ويغادر النشامى الأربعاء إلى تونس، لبدء المعسكر التدريبي الذي تتخلله مباراتان أمام تونس ومالي يومي 14 و18 الحالي.

وحرص المنتخب الأردني، خلال تدريبه الأخير، على تكريم المنتخب الأردني لقصار القامة، بمناسبة حصوله على لقب بطولة غرب آسيا الشهر الماضي في عمّان. وأثنى مدير منتخب قصار القامة، عادل بني مصطفى، على اللفتة الطيبة التي قام بها اتحاد الكرة، بتكريم المنتخب، مؤكداً أن هذه اللفتة منحت الفريق إضافة معنوية لتقديم الأفضل في المرحلة المقبلة. وقام المنتخب ممثلاً بالمدير الفني وعدد من اللاعبين، بتوزيع الهدايا على لاعبي منتخب قصار القامة من مدربين ولاعبين.