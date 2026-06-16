السلامي: ندرك قوة المنافس ومنتخب الأردن قادر على تحقيق نتيجة إيجابية

- أكد مدرب منتخب الأردن، جمال السلامي، أن التأهل لكأس العالم 2026 هو نتاج عمل طويل، معربًا عن حماسه لمواجهة النمسا في المجموعة العاشرة، ومؤكدًا على جاهزية اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية. - أشار إحسان حداد إلى أن عزف السلام الملكي في المحفل العالمي يمثل فخرًا كبيرًا، مؤكدًا على جاهزية الفريق العالية واستعداده لمواجهة النمسا. - يشارك منتخب الأردن في كأس العالم لأول مرة، ضمن نسخة استثنائية تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخبًا.

أكد مدرب منتخب الأردن لكرة القدم، المغربي جمال السلامي، أن وصول النشامى إلى بطولة كأس العالم 2026 كان نتاج عملٍ طويل عندما يواجه منتخب النمسا في افتتاح رحلة الفريقين بمنافسات المجموعة العاشرة على ملعب ليفاي بمدينة سانتا كلارا بولاية كاليفرونيا الأميركية في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت القدس المحتلة.

وقال السلامي في المؤتمر الصحافي: "وجودنا في كأس العالم هو نتاج عملٍ طويلٍ امتد خلال الفترة الماضية، نحن هنا لنقدم مشروعنا للسنوات المقبلة، في ظل امتلاكنا عدداً من اللاعبين الواعدين الذين يمكن البناء عليهم للمستقبل. متحمسون لانطلاق مشوارنا في البطولة عبر مواجهة منتخب النمسا، وندرك قوة المنافس جيداً، لكننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع السلامي: "الجماهير الأردنية لطالما عوّدتنا على الحضور المؤثر في المدرجات، وهي دائماً ما تمنحنا دافعاً كبيراً، ونتمنى أن نسعدها بتحقيق الفوز غداً. جميع اللاعبين جاهزون للمباراة، وسنخوض اللقاء بالتشكيلة المثالية، كما أن نتائج المنتخبات العربية والآسيوية محفزة لنا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النمسا".

من جانبه، قال إحسان حداد لاعب المنتخب: "عزف السلام الملكي للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا المحفل العالمي يمثل لحظة فخر واعتزاز لنا، وهو الحافز الأكبر لتقديم أفضل ما لدينا في البطولة. اللاعبون يتمتعون بجاهزية عالية ومعنويات مرتفعة، نحترم المنتخب النمساوي، ومستعدون لتقديم كلّ ما يلزم من أجل الظفر بالنقاط الثلاث".

ويخوض منتخب الأردن بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تأهل إلى هذه النسخة الاستثنائية المقامة في 3 دول بملف مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخباً للمرة، مع الإشارة إلى أن النشامى يضمّون في صفوفهم لاعبين مميزين، على رأسهم موسى التعمري المحترف في الدوري الفرنسي.