السكتيوي يُبرر لـ"العربي الجديد" تراجع مستوى المغرب في الشوط الثاني

02 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 21:03 (توقيت القدس)
السكتيوي خلال مواجهة جزر القمر في كأس العرب، 2 ديسمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
- قاد طارق السكتيوي منتخب المغرب الرديف للفوز على جزر القمر 3-1 في الجولة الأولى من كأس العرب 2025، حيث أظهر الفريق أداءً رائعاً في الشوط الأول قبل أن يتراجع في الشوط الثاني.
- أشار السكتيوي إلى صعوبة المباراة، موضحاً أن منتخب جزر القمر أظهر إمكانات كبيرة في الشوط الثاني، مما صعّب المهمة على "أسود الأطلس".
- رغم التحديات، أعرب السكتيوي عن سعادته بالفوز وتحقيق أول ثلاث نقاط، مشيراً إلى تأخر بعض اللاعبين في الالتحاق بالفريق.

تحدث مدرب منتخب المغرب الرديف طارق السكتيوي (48 عاماً) بعد نهاية المباراة التي انتهت بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام منتخب جزر القمر، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في الدوحة.

وقدّم منتخب المغرب الرديف، تحت قيادة المدرب طارق السكتيوي، مستوى رائعاً للغاية في الشوط الأول، لكنه تراجع كثيراً في الشوط الثاني، ما سمح لمنافسه منتخب جزر القمر بالضغط، الذي أدى إلى تلقي شباك حارس "أسود الأطلس" هدفاً، إلا أن المهمة الأساسية تحققت، وهي خطف أول ثلاث نقاط في بطولة كأس العرب 2025.

وكشف طارق السكتيوي في تصريحاته لـ"العربي الجديد"، خلال مروره في المنطقة المختلطة المخصصة للصحافيين والإعلاميين، عن أسباب تراجع مستوى "أسود الأطلس" في الشوط الثاني، وقال: "المباراة كانت صعبة جداً ولم تكن سهلة أبداً، أظهر منتخب جزر القمر إمكانات كبيرة في الشوط الثاني، وهذا ما قدمه أمام منتخب اليمن أيضاً (يقصد في التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب 2025)، صعبوا المباراة علينا كثيراً في الشوط الثاني".

كسوة أكد جدارة المغرب بالانتصار (العربي الجديد/فيسبوك/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

مهدي كسوة: المغرب يملك أدوات مثالية رغم تألق منتخب جزر القمر

وختم طارق السكتيوي حديثه: "تسببوا بالكثير من المشاكل في الشوط الثاني، وعلينا مراجعة ما حصل، هذا المنتخب القُمري يمكنه صناعة الخطوة على المرمى. في المُجمل أنا سعيد بتحقيق الفوز وبهذه النتيجة، وسعيد بكل ما قدمه النجوم في اللقاء. منتخبنا لم يكتمل بسرعة، لأن هناك عدة لاعبين تأخروا في الالتحاق، إلا أن المهم كان تحقيق أول ثلاث نقاط في بطولة كأس العرب 2025".

