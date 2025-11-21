السكتيوي يعيد الحرس القديم لتدعيم منتخب المغرب في كأس العرب

- أعلن طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الرديف، عن قائمة نهائية من 26 لاعباً للمشاركة في كأس العرب بقطر، تضم لاعبين متمرسين من الدوريات العربية، مع التركيز على الجهوزية والقدرة على الإضافة. - القائمة تشمل مزيجاً من لاعبي الدوري المحلي والمحترفين في الدوريات العربية، بهدف تحقيق التوازن، مع إعادة الاعتبار لأسماء بارزة مثل عبد الرزاق حمد الله ويونس عبد الحميد. - تضم التشكيلة حراس مرمى مثل مهدي بنعبيد، ومدافعين مثل محمد مفيد، ولاعبي وسط مثل ربيع حريمات، ومهاجمين مثل أشرف بنشرقي.

أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب الرديف طارق السكتيوي (48 عاماً) القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً لخوض بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر اعتباراً من أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل وحتى الـ18 منه، وضمت مجموعة من الأسماء المتمرسة في الدوريات العربية، خاصة في قطر والإمارات ومصر والسعودية.

وأهم ما لفت انتباه متابعي منتخب المغرب الرديف هو العودة القوية للحرس القديم الذي شكّل دعامة أساسية في كتيبة المنتخب الأول، سواء مع المدرب السابق البوسني وحيد حاليلوزيتش (73 عاماً)، أو الحالي وليد الركراكي (50 عاماً).

وأفادت معلومات "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، بأن المدرب طارق السكتيوي وضع معيارين أساسيين في عملية انتقاء قائمة المنتخب الرديف، وهما: الجهوزية الكاملة والقدرة على تقديم الإضافة المطلوبة في هذه البطولة العربية، وأيضاً المزج بين لاعبي الدوري المحلي (14 لاعباً)، والمحترفين الذين ينشطون في الدوريات العربية (12 لاعباً)، وذلك بهدف خلق التوازن داخل كتيبة القائد ربيع حريمات (30 عاماً)، بالإضافة إلى عامل ثالث آخر، ويتمثل في حرص المدرب السكتيوي على إعادة الاعتبار إلى أسماء بارزة خرجت من حسابات مدرب منتخب المغرب الأول وليد الركراكي منذ عامين تقريبا، إذ يأتي عبد الرزاق حمد الله (34 عاماً) ويونس عبد الحميد (37 عاماً) وطارق تيسودالي (31 عاماً) وأسامة طنان (31 عاماً) ووليد أزارو (30 عاماً)، بالإضافة إلى أشرف بنشرقي (31 عاماً)، في مقدمة اللاعبين المستبعدين من كتيبة القائد أشرف حكيمي (27 عاماً).

وضمت القائمة النهائية في حراسة المرمى: مهدي بنعبيد، وصلاح الدين شهاب، ورشيد غنيمي. وخط الدفاع: محمد مفيد، ومحمد بولكسوت، ومحمود بنتايك، وحمزة الموساوي، وأنس باش، ومروان الوادني، وسفيان بوفتيني، وشمل خط الوسط: ربيع حريمات وصابر بوغرين، ومروان سعدان وأشرف المهديوي، ووليد الكرتي، وأمين زحزوح، وأسامة طنان، وخالد أيت أورخان، وأيوب خيري، بينما جاء في الهجوم: أشرف بنشرقي، وحمزة هنوري وكريم البركاوي، وعبد الرزاق حمد الله، ويوسف ميهري، وطارق تيسودالي، ووليد أزارو.