السكتيوي يضع لمساته الأخيرة على تشكيلة المغرب أمام جزر القمر

- يستعد منتخب المغرب الرديف لمواجهة جزر القمر في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لكأس العرب، حيث أجرى المدرب طارق السكتيوي آخر حصة تدريبية مع التركيز على الجوانب الذهنية والتكتيكية لزيادة الانسجام بين اللاعبين. - يهدف السكتيوي إلى تحقيق فوز مهم في المباراة الأولى لضمان انطلاقة قوية، معتمداً على أبرز اللاعبين مثل عبد الرزاق حمد الله وطارق تيسودالي. - يغيب أشرف بن شرقي عن المباراتين المقبلتين بسبب الإصابة، بينما تم استدعاء وليد أزارو لتعويض غياب يوسف ميهري المصاب.

وضع المدير الفني لمنتخب المغرب الرديف طارق السكتيوي (48 عاماً) لمساته الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي سيعتمدها ضد منتخب جزر القمر، الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب التي تضم أيضاً عمان والسعودية.

وأنهى رديف منتخب المغرب استعداداته لهذه المباراة بإجراء آخر حصة تدريبية يوم الاثنين، شهدت حضور جميع اللاعبين، بمن فيهم المتأخرين عن المعسكر التدريبي منذ الأربعاء الماضي، إذ ركز فيها المدرب طارق السكتيوي على الجانبين الذهني والتكتيكي، مع العمل على زيادة الانسجام بين اللاعبين الذين التحقوا تباعاً بالمعسكر التدريبي في الدوحة.

ويدرك السكتيوي أهمية الفوز في المباراة الأولى ضمن المجموعة الثانية من أجل ضمان انطلاقة جيدة في البطولة العربية، وعليه، يتجه إلى الاعتماد على جميع الأسماء البارزة، في مقدمتها عبد الرزاق حمد الله وطارق تيسودالي وسفيان بوفتيني وأنس باش ومحمود بنتايك، بالإضافة إلى محمد ربيع حريمات.

وخرج نجم نادي الأهلي المصري أشرف بن شرقي (31 عاماً) رسمياً من حسابات المدرب طارق السكتيوي خلال لقاء منتخب جزر القمر، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام نادي الجيش الملكي يوم الجمعة الماضي على ملعب مولاي الحسن في الرباط، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأفاد المدرب طارق السكتيوي في المؤتمر الصحافي، اليوم الاثنين، بأن أشرف بن شرقي سيغيب عن مباراتي جزر القمر وعمان بسبب الإصابة، في انتظار الاطلاع على نتائج الفحوصات بالأشعة التي خضع لها، في حين اضطر إلى استدعاء وليد أزارو (30 عاماً) من أجل تعويض الغياب الاضطراري لنجم نادي نهضة بركان يوسف ميهري (26 عاماً) الذي أبعدته إصابة عضلية عن بطولة كأس العرب.