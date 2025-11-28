- يستعد منتخب المغرب الرديف بقيادة طارق السكتيوي لبطولة كأس العرب 2025 في الدوحة، مع تكثيف التدريبات لرفع الانسجام والتكتيك قبل مواجهة جزر القمر في افتتاح المجموعة الثانية. - من المتوقع انضمام لاعبي الجيش الملكي والوداد ونهضة بركان للمعسكر التدريبي، بعد مشاركتهم في دوري أفريقيا وكأس الكونفدرالية، لتعزيز الفريق. - وافقت إدارة بيراميدز على مشاركة وليد الكرتي في البطولة بعد إصراره، بينما مشاركة يوسف ميهري مشكوك فيها بسبب إصابة في الركبة.

كثّف المدير الفني لمنتخب المغرب الرديف، طارق السكتيوي (48 عاماً)، من التحضيرات لبطولة كأس العرب 2025، المقرر تنظيمها في الدوحة القطرية اعتباراً من الاثنين القادم إلى غاية 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

ورفع منتخب المغرب الرديف من الاستعدادات منذ وصوله إلى الدوحة، الأربعاء الماضي، في انتظار التحاق باقي المتأخرين، الأحد القادم، بالمعسكر التدريبي، تحضيراً للقاء منتخب جزر القمر يوم الثلاثاء القادم، في افتتاح المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الجمعة، من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب الرديف، رفض ذكر اسمه، فإن الاستعدادات تشهد نسقاً عالياً وتشمل تمارين للرفع من درجة الانسجام، قبل التحاق الأسماء المتأخرة ممن ستشارك مع أنديتها المغربية في مسابقتي دوري أفريقيا وكأس الكونفدرالية (كاف)، بالإضافة إلى الاشتغال على الجانبين التكتيكي والذهني، مع التركيز أيضاً على الخطة المثلى التي سيعتمد عليها المدرب طارق السكتيوي في البطولة العربية. وأضاف المصدر نفسه أن اللاعبين المتأخرين من صفوف أندية الجيش الملكي والوداد الرياضي ونهضة بركان سينضمون إلى المعسكر التدريبي يوم الأحد القادم على أكثر تقدير.

وفي خبر متصل، وافقت إدارة بيراميدز المصري على السماح لوليد الكرتي (31 عاماً) بالمشاركة في البطولة العربية برفقة منتخب بلده المغرب، بعدما رفضت ذلك في وقت سابق بإلحاح من المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش. وجاء هذا القرار بعد إصرار وليد الكرتي على حضور هذه المسابقة العربية المهمة، إذ لعب دوراً حاسماً في إقناع إدارة ناديه، رغبة منه في خوض آخر تجربة دولية مع المنتخب الرديف ومحاولة التتويج بلقب عربي. أما نجم نادي نهضة بركان يوسف ميهري (26 عاماً)، فأصبحت مشاركته في كأس العرب محل شكوك، نظراً إلى الإصابة القوية التي تعرض لها في ركبته قبل أسبوع.