السكتيوي: نجوم المغرب قاتلوا وهذا سرّ وصولنا إلى نهائي كأس العرب

عبّر مدرب منتخب المغرب الرديف، طارق السكتيوي (48 عاماً)، عن سعادته الكبرى بالوصول إلى نهائي بطولة كأس العرب 2025، بعد تحقيق الانتصار على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المربع الذهبي للمسابقة.

وقال طارق السكتيوي في حديثه مع قناة الكأس القطرية: "الحمد لله، سعيد للغاية بوصولنا إلى نهائي كأس العرب 2025، ومثلما قلت دائماً، إنّ سبب نجاحنا هو التواضع والإخلاص بالعمل، وهذه وصفتي الخاصة التي أسير عليها. الحمد لله، وجدت النجوم الذين يقدمون كل شيء، لأن لديهم غيرة على حمل قميص المنتخب".

وتابع السكتيوي: "لدينا رجال في منتخب المغرب، قاتلوا في مواجهة الإمارات، وكان لديهم الذكاء في التعامل مع مجريات اللقاء، والحمد لله، حسمنا اللقاء بفضل تطبيقهم لتعليماتي في الشوط الأول، وتريثنا كثيراً وصبرنا في الشوط الثاني. لعبنا ضد منتخب يمتلك روحاً قوية وكان نداً لنا، وخاصة في وسط الميدان، كما أنه يمتلك هجوماً جيداً، لكن عرفنا في النهاية كيف نتعامل معهم، وحسمنا اللقاء لصالحنا".

وختم طارق السكتيوي حديثه: "الفضل في الوصول إلى نهائي كأس العرب يعود لرجال منتخب المغرب، ونجاحي على المستوى الشخصي يعود إلى الاحترام الذي أقدمه لجميع اللاعبين، لأنني كنت لاعباً سابقاً، وأحبهم بصدق، وأعلم صعوبة ما يعيشونه في مثل هذه المسابقات من ضغوط نفسية عليهم. أدير الجهاز الفني بهذه الطريقة، وطبعاً رضا الله ثم الوالدين، هو سر نجاحي في مسيرتي التدريبية حتّى الآن".

