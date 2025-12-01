السكتيوي: منتخب المغرب تحت الضغط في كأس العرب وهذا مصير بن شرقي

- يعاني منتخب المغرب من ضغوط كبيرة قبل انطلاق بطولة كأس العرب 2025، خاصة بعد إصابة النجم أشرف بن شرقي، مما سيمنعه من المشاركة في المباريات القادمة. - أكد المدرب طارق السكتيوي على أهمية المباراة الأولى ضد جزر القمر، مشيراً إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الفريق بعد التألق في أولمبياد باريس وكأس أمم أفريقيا للمحليين. - يواجه المنتخب تحديات في التحضير بسبب تأخر التحاق اللاعبين، بينما يتمتع منتخب جزر القمر بأفضلية التحضير المبكر في الدوحة.

كشف مدرب منتخب المغرب الرديف طارق السكتيوي (48 عاماً)، في حديثه خلال المؤتمر الصحافي، اليوم الاثنين، عن الضغوط الكبيرة التي يعيشها "أسود الأطلس" قبل بداية رحلتهم في بطولة كأس العرب 2025، مشيراً إلى مصير نجمه أشرف بن شرقي، الذي تعرض لإصابة قوية في المواجهة الأخيرة التي لعبها مع ناديه الأهلي المصري في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال السكتيوي: "لن يتمكن أشرف بن شرقي من اللعب مع منتخب المغرب في المواجهتين القادمتين في بطولة كأس العرب، بسبب الإصابة التي يعاني منها، والجهاز الطبي يُقيِّم خطورة إصابته من أجل معرفة باقي التفاصيل. على المستوى الشخصي، كنت أتمنى أن يكون معنا، لكن الإصابة منعته من ذلك، وقدر الله وما شاء فعل".

وتابع السكتيوي: "منتخب المغرب تحت الضغط في بطولة كأس العرب. نعرف ما ينتظرنا في المباراة الأولى أمام جزر القمر، لأن التألق في أولمبياد باريس وكأس أمم أفريقيا للمحليين، جعلنا نشعر بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا. نعلم جيداً ماذا ينتظرنا، ويجب أن نكون في الموعد، وعلينا دخول اللقاء بحالة ذهنية مفادها أن هناك 40 مليون مغربي ينتظرون الفرح والفخر".

وأردف مدرب منتخب المغرب الرديف: "أتمنى أن يوفقنا الله، ولن ندخر أي جهد لنكون عند حسن ظن الجميع. عانينا من تأخر اللاعبين في الالتحاق بالمنتخب، وهذا أمر معروف في مثل هذه المواعيد، رغم أننا حاولنا التأقلم مع الظروف، لكن غياب الانسجام في الأيام الأولى أثر نوعاً ما على التحضير، لكن علينا الحذر والحيطة من منتخب جزر القمر".

وختم طارق السكتيوي حديثه بقوله: "وصل منتخب جزر القمر إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل 15 يوماً، ما منحه أفضلية في التحضير والتأقلم مع الأجواء، ونحن نحترم منافسنا كثيراً، ونعلم جيداً أنه منظم ويملك العديد من النجوم المميزين".