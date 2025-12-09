أعرب طارق السكتيوي عن فخره الكبير بالأداء الذي قدمه المنتخب المغربي الرديف أمام نظيره السعودي، في مواجهة الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب، التي احتضنها ملعب لوسيل مساء أمس الاثنين. وتمكن "أسود الأطلس" من حسم اللقاء بهدف نظيف منحهم صدارة المجموعة والتأهل إلى ربع النهائي، ما أعاد الثقة إلى اللاعبين بعد تعادل سلبي أمام سلطنة عمان في المباراة الماضية.

وقال السكتيوي، في تصريح لـ"العربي الجديد" بعد المباراة: "المباراة جرت في ظروف خاصة، بحكم حاجة المنتخب المغربي للفوز وعدم إمكانية الاكتفاء بالتعادل. اللاعبون قدموا مباراة بروح قتالية عالية. كنا ملزمين بتحقيق الانتصار، ولم ندخل اللقاء من أجل نقطة واحدة".

وتحدث السكتيوي عن قوة المنتخب السعودي الذي وصفه بـ"الفريق العالمي" المؤهل لخوض كأس العالم، مشدداً في الوقت نفسه على أن احترام الخصم والتعامل بتواضع كانا عاملاً حاسماً: "واجهنا منتخباً قوياً مؤهلاً إلى كأس العالم، لكننا تحلّينا بالتواضع واحترمنا المنافس. في النهاية، الفارق يُصنع داخل الملعب". ولم يُخْفِ السكتيوي إعجابه الكبير بالدعم الجماهيري الذي رافق المنتخب المغربي في لوسيل، إذ قال بفخر: "نملك أفضل جمهور في العالم. ما صنعته الجماهير اليوم في المدرجات لا يُقدّر بثمن".

وبخصوص مباراة ربع النهائي، أكد المدرب المغربي أن تركيزه كان مُنصبّاً على تطوير أداء المنتخب دون الاهتمام بالمنتخب الذي سيواجهه: "لم نفكر في هوية خصمنا القادم قبل لقاء السعودية. الأهم أن نكون نحن في المستوى المطلوب. لدينا مجموعة جيدة، وسنلعب مباراة بمباراة من أجل الوصول إلى اللقب، الآن عرفنا أن الخصم القادم هو منتخب سورية، منتخب جيد، نحترمه كثيراً، وسنبحث عن الفوز".

واختتم السكتيوي تصريحاته بتأكيد ضرورة استعادة كل العناصر الغائبة واستغلال فترة الراحة القصيرة قبل مواجهة المنتخب السوري: "أتمنى أن نسترجع جميع اللاعبين الغائبين. علينا الاستفادة من فترة الراحة لساعات فقط ثم العودة للعمل لتحضير منتخب قوي قادر على بلوغ نصف نهائي البطولة".