السكتيوي في أول كلمة مدرباً لعُمان: وعود من أجل النجاح

- أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم تعيين المدرب المغربي طارق السكتيوي لقيادة المنتخب، بعد نجاحه مع منتخب المغرب الرديف في بطولة كأس العرب. - السكتيوي عبّر عن تفاؤله بالعلاقة المميزة بين المغرب وعُمان، وأكد على أهمية تطوير العقلية الاحترافية للمنتخب العُماني لمنافسة الفرق القوية في آسيا. - وعد السكتيوي الجمهور العُماني بالعمل الجاد والمسؤول لتحقيق النجاح وإسعاد الجماهير، مع التركيز على الالتزام والروح القتالية لتحقيق الأهداف المنشودة.

تحدث مدرب منتخب عُمان الجديد، المغربي طارق السكتيوي (48 سنة)، عن بداية رحلته الجديدة بعد مغادرته منتخب المغرب الرديف، ووجه رسالة أولى فيها الكثير من الوعود للمنتخب العُماني وجمهوره الذي يحلم بأن يرى منتخبه في مستوى كبير ويُحقق إنجازات كبيرة في كرة القدم خلال السنوات المقبلة.

وأعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم تعيين المدرب المغربي، طارق السكتيوي (43 سنة)، مدرباً للمنتخب، قبل حوالى أسبوعَين، مباشرةً بعد إعلان المدرب تركه لمنتخب المغرب الرديف، وذلك بعد أشهر من تتويجه بطلاً لبطولة كأس العرب في قطر، عندما تفوق منتخب "أسود الأطلس" على منافسه منتخب الأردن في المباراة النهائية في ملعب لوسيل (4-3).

وتحدث السكتيوي في فيديو نشره حساب الاتحاد العُماني لكرة القدم الرسمي في موقع إكس وقال: "أنتم تعرفون هناك علاقة مُميزة بين المغرب وعُمان رغم البُعد، علاقة حُب واحترام متبادل بين الشعبَين، وقالوا لي أنه في أول يوم وصلت بدأ سقوط المطر، الحمدالله هذا فأل خير، وأنا متفائل جداً. شرف لي أن أكون على رأس الجهاز الفني لمنتخب عُمان".

وأضاف السكتيوي قائلاً "أنا أرى منتخب عُمان منتخب طموح ويملك مقومات كبيرة تحتاج للتطوير، وأن تتماشى العقلية مع التفكير الوطني، عقلية فيها الفوز، وقبل ذلك أن يكون فيها الروح والقتال من أجل الراية الوطنية، كرة القدم الحديثة التي تعتمد في الدرجة الأولى على العقلية الاحترافية لتتماشى مع كرة القدم الحديثة، العقلية التي تسمح لنا بمنافسة منتخبات قوية في قارة آسيا".

وتابع مدرب منتخب عُمان الجديد "نُحاول تحقيق أهدافنا، ولكي ينجح اللاعب والمدرب، يحتاج إلى أهداف يُبني عليها، ومقومات النجاح على الأرض، ومن أجل تحقيق النجاح، يجب أن يكن هناك التزام ومسؤولية وحُب العمل، وانشالله أكون عند حسن ظنّ الجمهور العُماني، الذي أعده بالعمل بما يرضي الله، العمل بجدية، العمل بمسؤولية، بذل كل الجهد من أجل اسعادهم وتشريفهم، وفي نهاية المطاف عندما أغادر، أغادر كما دخلت بحُب الجمهور وثقة المسؤولين والراحة التي أشعر فيها حالياً".