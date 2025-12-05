السعودية والمغرب لضمان التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب

- يواجه منتخبا السعودية والمغرب تحديات حاسمة في الجولة الثانية من كأس العرب 2025، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز لضمان التأهل المبكر إلى دور الثمانية. - يعتمد منتخب المغرب على تشكيلة قوية بقيادة ربيع حريمات وأمين زحزوح، بينما يراهن كيروش على دفاع المنطقة والمرتدات السريعة لسلطنة عُمان. - يسعى منتخب السعودية بقيادة هيرفي رينارد لتحقيق فوز سهل على جُزر القُمر، معتمداً على خبرات لاعبيه مثل سالم الدوسري وصالح الشهري.

يملك منتخبا السعودية والمغرب فرصة حسم التأهل إلى دور الثمانية مبكراً من الجولة الثانية، ودون الانتظار إلى الجولة الثالثة والأخيرة، حال فوز السعودية على جُزر القُمر، وتحقيق المغرب الفوز على سلطنة عُمان في المباراتَين اللتين تقامان، اليوم الجمعة، في إطار اليوم الخامس من بطولة كأس العرب 2025.

ويلتقي منتخب المغرب نظيره في سلطنة عُمان ضمن منافسات المجموعة الثانية في صدام مغربي – برتغالي تدريبي يجمع بين طارق السكتيوي مدرب المغرب وكارلوس كيروش مدرب سلطنة عُمان. ويملك المغرب 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على جُزر القُمر (3-1) في مباراة شهدت تألقاً لافتاً لمنتخب "أسود الأطلس"، الذي دشن بداية قوية، فيما لا يملك منتخب سلطنة عُمان أي نقاط بعد خسارته أمام نظيره السعودي بهدفين لهدف.

ويراهن منتخب المغرب على تشكيلة قوية، يتصدرها كلّ من طارق تيسودالي، وكريم البركاوي، وأمين زحزوح، وربيع حريمات، وحمزة الموساوي، وأنس باش، وسفيان فوتيني، ومحمد بولكسوت، بطريقة لعب (4-3-3)، والتحول إلى (4-2-3-1). ويعوّل السكتيوي كثيراً في المغرب على قدرة ربيع حريمات على أداء دور العقل المفكر في التشكيلة مع اختراقات أمين زحزوح، وكريم البركاوي للدفاعات، والاعتماد على تدوير الكرة لفترة طويلة، وسرعة تنفيذ الهجمات أمام المرمى، والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

في المقابل، يعتمد كيروش، على تشكيلة قوية أيضاً في تخطي منتخب المغرب والإبقاء على آماله في التأهل للدور المقبل، يأتي في مقدمتها إبراهيم المخيني حارس المرمى، ويوسف المالكي، ومصعب المعمري، وأحمد الخميسي، وثاني الرشيدي، وعلي البوسعيدي، وناصر الرواحي، وصلاح اليحيائي، وغانم الحبشي، وعصام الصبحي، بطريقة لعب (4-3-3)، والتحول إلى (4-5-1) وفقاً لسير الأحداث.

ويعتمد مدرب سلطنة عُمان على دفاع المنطقة كثيراً، وتأمين الوسط، مع اللجوء إلى المرتدات السريعة في الوصول لمرمى المنافس، وهو أسلوب منتظر الرهان عليه في مواجهة المغرب، بحثاً عن الفوز الذي يمثل آخر أمل بالنسبة إلى سلطنة عُمان في سباق المجموعة. ومن جانبه، أكد السكتيوي، في تصريحات صحافية، سعي المغرب لمواصلة الانتصارات، رغم الصعوبات التي يمرّ بها "أسود الأطلس"، مثل الإصابات، وغياب لاعبين، والإجهاد البدني الذي أدى إلى تأجيل إعلان التشكيلة أمام جُزر القُمر في الجولة الأولى لآخر لحظة.

ويخوض منتخب السعودية لقاء يبدو سهلاً نظرياً، عندما يلتقي نظيره جُزر القُمر، بحثاً عن مواصلة الانتصارات، والتقدم إلى الدور ربع النهائي، والمنافسة بقوة على اللقب الكبير. ونال منتخب السعودية دفعة كبرى بعد تدشين بداية قوية، والفوز على سلطنة عُمان (2-1)، ليحصد 3 نقاط يحتل بها وصافة المجموعة، خلف المغرب بفارق الأهداف، فيما لا يملك منتخب جُزر القُمر أي نقاط. ويملك "الأخضر" أفضلية على لاعبي جُزر القُمر، تتمثل في خبرات اللاعبين السعوديين، ومنهم من شارك رفقة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويُعول منتخب السعودية، ومديره الفني هيرفي رينارد، على تشكيلة قوية، تضمّ نواف العقيدي حارس المرمى، ومحمد كنو، وسالم الدوسري، وناصر الدوسري، وصالح الشهري، وفراس البريكان، وصالح أبوشامات، وعبد الله الخيبري، ونواف بوشل، ووليد الأحمد، وحسان تمبكتي، بطريقة لعب (4-3-3) المفضلة لدى المدرب الفرنسي. ويُعتبر سالم الدوسري العقل المفكر وأخطر لاعبي المنتخب السعودي الذين يراهن عليهم المدرب في عملية بناء الهجمات، وصناعة الخطورة على المرمى، ومعه صالح الشهري رأس الحربة الذي سجل ثنائية في مرمى سلطنة عُمان خلال الجولة الأولى، وأعاد اكتشاف نفسه في تشكيلة "الأخضر"، وسط توقعات بأن يكون له دور كبير في حسابات المدرب الفرنسي.

ويدخل منتخب جُزر القُمر المواجهة، وهو يعوّل على عناصر عدّة، مثل كريم سعيد، وعمر عبد العزيز، وإدريس محمد ويانيس كاري، ومحمد إسماعيل، ونسيم أحمد وعادل أنزيماتي، وإيمريك أحمد، وعبد المجيد دجاي، وزايد أمير، بطريقة لعب (4-3-3)، والتحول إلى (3-4-3)، وسط توقعات بأن يبدأ جُزر القُمر بطريقة دفاعية مع اللجوء إلى سلاح المرتدات، وفرض رقابة لصيقة على مصادر الخطورة في تشكيلة "الأخضر" السعودي.