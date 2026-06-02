السعودية في مونديال 2026: مجموعة نارية وطموحات كبيرة بقيادة دونيس

- يقود المدرب اليوناني جورجيوس دونيس المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، مستندًا إلى خبرة طويلة في الكرة السعودية، حيث درب أندية مثل الهلال والفتح والوحدة، مما يمنحه معرفة واسعة باللاعبين المحليين والمنافسات. - شارك المنتخب السعودي في كأس العالم سبع مرات، وحقق أفضل إنجاز له في مونديال 1994 بالوصول إلى دور الـ16 بعد فوز تاريخي على بلجيكا، مما جعل هذه النسخة محطة ذهبية في تاريخ الكرة السعودية. - يتصدر سامي الجابر وسالم الدوسري قائمة هدافي السعودية في المونديال بثلاثة أهداف لكل منهما، بينما يُعد محمد الدعيع الأكثر ظهورًا في البطولة، بمشاركته في عشر مباريات.

يخوض منتخب السعودية منافسات كأس العالم 2026 ضمن مجموعة قوية، تضم منتخبات أوروغواي وإسبانيا والرأس الأخضر، ويُعلّق آمالاً كبيرة على المدرب اليوناني، جورجيوس دونيس (56 عاماً)، والذي تولى مهمة الإشراف على "الأخضر" في 23 إبريل/ نيسان الماضي، خلفاً للفرنسي هيرفي رينار.

ويستند دونيس إلى خبرة طويلة في الكرة السعودية، اكتسبها عبر سنوات من العمل داخل المملكة. وتولى دونيس تدريب نادي الخليج، كما سبقت له قيادة أندية الهلال والفتح والوحدة، وهي تجارب امتدت لما يقارب عشرة أعوام، ومنحته معرفة واسعة بتفاصيل الملاعب السعودية وطبيعة المنافسات المحلية. وتوفر هذه المسيرة، إلماماً دقيقاً باللاعبين المحليين المرشحين لتشكيل الركيزة الأساسية لتشكيلته. واستهل دونيس مهمته بقيادة المنتخب في مباراة ودية أمام الإكوادور، أقيمت في نيوجيرسي يوم 30 مايو/ أيار الماضي، ضمن تحضيرات المنتخب السعودي لخوض منافسات كأس العالم 2026، وخسرها (1-2).

الإنجاز الأفضل في المونديال

شارك منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم سبع مرات، أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022 و2026، مع تسجيل سلسلة مشاركات متتالية حالية بلغت ثلاث نسخ متتالية. وعلى صعيد سجله الإجمالي في البطولة، خاض المنتخب 19 مباراة، حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلين مقابل 13 هزيمة، مسجلاً 14 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 44 هدفاً.

وفي مونديال الولايات المتحدة الأميركية 1994، سجل المنتخب السعودي أول ظهور له في كأس العالم بصيغة تاريخية تجاوزت كل التوقعات. فرغم البداية بخسارة مشرفة أمام هولندا (1-2) بعد أداء قوي، أعلن "الأخضر" حضوره الحقيقي بفوزٍ مهم على المغرب في نيوجيرسي، قبل أن يحقق الانتصار الأبرز على بلجيكا، فاتحاً بذلك أبواب دور الـ16 في إنجاز استثنائي لقارة آسيا. ورغم الخروج أمام السويد في الدور التالي، بقي مونديال 1994 محطة ذهبية راسخة في ذاكرة الكرة السعودية.

أبرز هدافي السعودية في المونديال

يتصدر سامي الجابر وسالم الدوسري قائمة هدّافي المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، حيث تميّز الجابر بتسجيله في ثلاث نسخ مختلفة، بينما تألق الدوسري في نسختي 2018 و2022 بأهداف حاسمة، أبرزها أمام الأرجنتين. وعلى مستوى المشاركات، يُعد حارس المرمى محمد الدعيع الأكثر ظهوراً بقميص المنتخب السعودي في كأس العالم، بخوضه عشر مباريات بين أعوام 1994 و1998 و2002. ويبرز إلى جانبه سامي الجابر بمشاركته في أربع نسخ متتالية وخوضه تسع مباريات، إضافة إلى حسين عبد الغني الذي سجل الحضور ذاته عبر ثلاث نسخ مونديالية.