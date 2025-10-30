السعودية في مونديال الناشئين.. طموحات كبيرة بعد وصافة آسيا

- مشاركة تاريخية للسعودية في كأس العالم تحت 17 سنة: يشارك المنتخب السعودي في نسخة 2025 بقطر، وهي الأولى بمشاركة 48 منتخباً، بعد أداء مميز في كأس آسيا، حيث يسعى لتحقيق إنجازات جديدة في مجموعة تضم مالي ونيوزيلندا والنمسا. - طموحات كبيرة وتصميم قوي: قائد المنتخب عبد العزيز الفواز يؤكد على الأهداف الكبيرة للفريق، مشيراً إلى عدم وجود فرق سهلة في البطولة، مع إصرار على التأهل رغم التحديات. - دعم معنوي من الموقع الجغرافي: إقامة البطولة في قطر تمنح السعودية دفعة معنوية بفضل التقارب الجغرافي والدعم الجماهيري، مما يعزز من حماس الفريق للمشاركة.

يدخل منتخب السعودية تحت 17 سنة منافسات كأس العالم (قطر 2025)، في نسخة تاريخية هي الأولى بمشاركة 48 منتخباً، خلال الفترة من الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني إلى السابع والعشرين منه، على أمل الذهاب لأبعد نقطة ممكنة.

ويأتي حضور "الأخضر الصغير" بعد رحلة آسيوية مميزة، أنهاها في المركز الثاني، حيث وصل إلى نهائي كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في المملكة خلال إبريل/نيسان الماضي، قبل أن يخسر أمام أوزبكستان ويكتفي بالوصافة. وتدخل السعودية هذه النسخة بحلم أكبر من مجرد المشاركة، ويبحث جيلها عن كتابة فصل جديد في كرة القدم السعودية بعدما وضعت القرعة أشبال الأخضر في مجموعة تضم مالي ونيوزيلندا والنمسا.

طموح كبير لناشئي السعودية

لخص قائد منتخب السعودية عبد العزيز الفواز طموحات الفريق بكلمات واضحة، أدلى بها للحساب الرسمي لـ"فيفا"، وقال: "لدينا أهداف أكبر. لا يوجد في كأس العالم منتخب سهل وآخر صعب. وبإذن الله سنكون قادرين على التأهل".

ولم تكن رحلة التأهل سهلة، خاصة في مواجهة تايلاند التي كادت تعصف بالحلم. وعن هذا قال الفواز: "كانوا متقدمين علينا بهدف، ثم عدلنا النتيجة وقلبنا المباراة في آخر 20 دقيقة"، في لحظات كشفت شخصية فريق يعرف كيف يتماسك في الأوقات الصعبة. وتمنح إقامة البطولة في قطر الأخضر دفعة معنوية بحكم التقارب الجغرافي والدعم الجماهيري المحتمل. ووصف الفواز ذلك بقوله: "هذا يجعلنا متحمسين أكثر للمشاركة. وقرر الاتحاد الدولي إقامة البطولة في قطر لمدة خمس سنوات متتالية، لخلق تراكم في التجربة الدولية وصقل أجيال شابة قادرة على المنافسة، وعلق الفواز على القرار بكلمة واحدة: "قرار حكيم".