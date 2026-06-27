- ودّع منتخب السعودية كأس العالم 2026 بعد تعادله السلبي مع الرأس الأخضر، ليخرج من دور المجموعات، بينما تأهلت الرأس الأخضر لدور الـ32 في مشاركتها الأولى، مستفيدة من خسارة أوروغواي أمام إسبانيا. - أوروغواي خرجت من البطولة بشكل مخيب بعد خسارتها أمام إسبانيا بهدف أليكس باينا، رغم محاولاتها بقيادة المدرب مارسيلو بييلسا، حيث واجهت صعوبات أمام السعودية والرأس الأخضر. - السعودية كانت بحاجة لهدف واحد للتأهل، مما كان سيعيد ذكريات إنجاز 1994، لكن التعادل السلبي حال دون ذلك.

ودّع منتخب السعودية كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، من دور المجموعات بعد تعادله اليوم السبت مع الرأس الأخضر من دون أهداف، ليبلغ ممثل القارة الأفريقية دور الـ32 في مشاركته الأولى بالمونديال مستفيداً من خسارة أوروغواي أمام إسبانيا بهدف وحيد.

وانتهت مواجهة الرأس الأخضر والسعودية بنتيجة التعادل السلبي، ليرتفع رصيد المنتخب الأفريقي إلى 3 نقاط في وصافة المجموعة، حيث سبق أن تعادل كذلك مع إسبانيا بنتيجة سلبية ثم مع أوروغواي 2-2.

وتأكد خروج منتخب أوروغواي من هذه النسخة بطريقة مخيبة بعدما كان يُمني النفس بالذهاب بعيداً بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، لكنه واجه صعوبات كبيرة أمام السعودية والرأس الأخضر اللذين قدما مستوى مميزاً أمامه، ليجد بطل العالم مرتين في 1930 و1950 نفسه أمام معضلة الفوز على إسبانيا أو التعادل على أقل تقدير لضمان العبور إلى دور الـ32، لكن ذلك لم يحصل في نهاية المطاف، بعدما هزّ لاعب أتلتيكو مدريد أليكس باينا شباكه في الدقيقة الـ42، مستفيداً من إساءة الحارس فرناندو موسليرا التعامل مع التسديدة التي كانت بالمتناول، علماً بأن موسليرا عاد من اعتزاله الدولي قبل فترة لخوض غمار البطولة.

وبالعودة إلى مباراة السعودية والرأس الأخضر التي انتهت بالتعادل، كان زملاء سالم الدوسري بحاجة لهدفٍ وحيدٍ لتحقيق الفوز والعبور من دور المجموعات في الوصافة، ما كان سيُعيد إلى الأذهان إنجاز 1994 يوم احتلّ الأخضر الوصافة خلف هولندا بعد تألق سامي الجابر وسعيد العويران وآخرين بقيادة ماجد عبد الله.