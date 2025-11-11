- أضاع منتخب السعودية للناشئين فرصة التأهل للدور الثاني في كأس العالم تحت 17 سنة بعد خسارته أمام مالي 0-2، بينما تأهلت مالي والمكسيك كأفضل ثوالث. - تأهلت منتخبات كوريا الشمالية، مصر، باراغواي، أوغندا، المغرب، جمهورية التشيك، وتونس كأفضل ثوالث، بينما قاد جيمس بوغير أوغندا لأول فوز وتأهل تاريخي. - بوركينا فاسو تأهلت بسهولة بعد فوزها على طاجيكستان، بينما تصدرت الولايات المتحدة مجموعتها بفوزها على التشيك، وتأهلت أوزبكستان وأيرلندا وباراغواي للدور التالي.

فرّط منتخب السعودية للناشئين بفرصة العبور إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة "قطر 2025"، اليوم الثلاثاء، بعد خسارته أمام نظيره منتخب مالي 0-2، في ثالث جولات المجموعة الـ 12 من البطولة.

وقاد هدفا مالي في الشوط الثاني المدرب أداما ديالو إلى دور الـ32، فيما ودّعت السعودية البطولة. وخطف منتخب المكسيك البطاقة الثامنة، لأفضل ثوالث اللمجموعة، متفوقاً في اللعب النظيف (-13 للسعودية و-7 للمكسيك)، في وقت شملت فيه قائمة المتأهلين كأفضل ثالث منتخبات كوريا الشمالية ومصر وبارغواي وأوغندا، رفقة المغرب وجمهورية التشيك وتونس. وكان جيمس بوغير بطل اللقاء، بعدما قاد أوغندا إلى أول فوز في تاريخها في كأس العالم وإلى التأهل لدور الـ32. ورغم الخسارة بهدف دون رد، تأهّلت فرنسا أيضاً متصدّرة للمجموعة بفضل نتائج المجموعات الأخرى.

وتأهل منتخب بوركينا فاسو بسهولة إلى الأدوار الإقصائية، بعدما أنهى مشوار طاجيكستان من دون نقاط. وبعد الاستراحة، حصلت بوركينا فاسو على ركلة جزاء، تولّى تنفيذها بارو بنفسه بنجاح، قبل أن يحسم إيريك واتارا الفوز بهدف ثانٍ في الوقت بدل الضائع. وقدّم ماثيس ألبرت أداءً رائعاً في الشوط الثاني، قاد به منتخب الولايات المتحدة إلى الفوز على التشيك بهدف وحيد، والتصدّر في ختام المجموعة. ورغم خسارتها المباراة الثانية على التوالي، فإن التشيك تأهلت أيضاً إلى دور التالي في المركز الثالث. واكتسحت أوزبكستان منتخب بنما 6-1، ولحجز مكانها في دور الـ 32. وحافظت جمهورية أيرلندا على صدارة مجموعتها بعد تعادل سلبي مع باراغواي، وهي نتيجة كانت كافية أيضاً لتأهل المنتخبين إلى الدور التالي.