السعودية تنتزع تعادلاً من أوروغواي.. والعويس يخطف الأنظار

- انتزع منتخب السعودية تعادلاً ثميناً (1-1) أمام أوروغواي في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، حيث أظهر الفريق تحسناً ملحوظاً في الأداء الجماعي، وكان قريباً من تحقيق أول انتصار عربي في البطولة. - تألق الحارس محمد العويس بشكل لافت، حيث تصدى للعديد من الهجمات الخطيرة من منتخب أوروغواي الذي كان الأكثر استحواذاً على الكرة، مما ساهم في الحفاظ على التعادل. - رغم تقدم السعودية بهدف عبد الله العمري، إلا أن أوروغواي نجحت في إدراك التعادل عبر ماكسي أروخو، وسط ضغط متواصل في الدقائق الأخيرة.

انتزع منتخب السعودية تعادلاً ثميناً من منتخب أوروغواي بنتيجة (1ـ1)، فجر الثلاثاء، وكان بإمكانه إهداء العرب أول انتصار في كأس العالم 2026. وتندرج هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من الجولة الثامنة، التي تشهد شراكة رباعية في المركز الأول برصيد نقطة، خصوصا حينما فرض منتخب الرأس الأخضر التعادل على إسبانيا (0ـ0).

وأظهر رفاق سالم الدوسري تحسناً كبيراً في الأداء الجماعي قياساً بالمباريات الودية الأخيرة، ولكنهم في النهاية فشلوا في المحافظة على تقدمهم أمام منتخب يعج بالنجوم بقيادة فالفيردي نجم ريال مدريد وكذلك النجوم في وسط الميدان، بل حافظوا على التعادل بفضل حارس المرمى محمد العويس الذي تألق بشكل لافت وتحمل الضغط على عاتقه، وكان نجم المباراة من الجانب السعودي.

وشهدت المباراة تنافساً قوياً منذ الدقائق الأولى مع أفضلية لمنتخب أوروغواي الذي كان الأكثر استحواذاً على الكرة، وهدّد مرمى الحارس محمد العويس في العديد من المناسبات، بينما اختار "الأخضر السعودي"، خطة حذرة في البداية، قبل أن يرفع النسق في الدقائق الأخيرة، ويفرض إيقاعاً قوياً على منافسه واقترب من افتتاح النتيجة مع تألق كبير من الحارس فرناندو موسليرا، ولكن في النهاية حقق المنتخب العربي مبتغاه، بعدما تقدم في النتيجة عبر عبد الله العمري إثر متابعة جيدة للكرة التي أعادها الحارس.

ورفع منتخب أوروغواي نسق اللعب في الشوط الثاني، وحاصر منافسه في منطقته بحثاً عن التعادل، حيث كان قريباً من ذلك في العديد من المناسبات، خاصة إثر تصويبة مانويل أوغارتي التي جعلت الكرة ترتطم بالقائم. وكان من الطبيعي أن يدفع منتخب السعودية ضريبة التراجع المتواصل إلى الدفاع حيث خطف ماكسي أروخو هدف التعادل الذي أنصف مجهودات لاعبي أوروغواي. وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً قوياً من منتخب أوروغواي، ولكن حارس المرمى محمد العويس تألق بشكل لافت ومنع العديد من الأهداف ليقنع المنتخبان بالتعادل 1-1.