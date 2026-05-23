السعودية تكشف عن القائمة الأولية المشاركة في مونديال 2026

أعلن مدرب منتخب السعودية الأول، اليوناني، جورجوس دونيس (56 سنة)، السبت، القائمة الأولية التي ستخوض بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام في أميركا وكندا والمكسيك، في الفترة بين 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز المقبلين.

وضمت القائمة الأولية لمنتخب السعودية 30 لاعباً من بينهم أربعة حراس مرمى، على أن يتم تقليصها إلى 26 لاعباً قبل نهاية المهلة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للكشف عن القوائم الرسمية الخاصة في المنتخبات المشاركة في مونديال 2026، مع التنويه أن الأسماء الأربعة التي ستخرج من قائمة "الأخضر" لن تكون من الصف الأول بشكل مؤكد ولن يؤثر خروجها من القائمة كثيراً.

وضمت قائمة منتخب السعودية المشاركة في بطولة كأس العالم في حراسة المرمى: محمد العويس - نواف العقيدي - أحمد الكسار - عبد القدوس عطية، وفي خط الدفاع: عبد الإله العمري - حسان تمبكتي - جهاد ذكري - علي لاجامي - حسن كادش - سعود عبد الحميد - محمد أبو الشامات - علي مجرشي - متعب الحربي - نواف بوشل - زكريا هوساوي.

أما خط وسط منتخب الأخضر فضم اللاعبين محمد كنو - عبد الله الخيبري - زياد الجهني - ناصر الدوسري - مصعب الجوير - علاء آل حجي - سالم الدوسري - خالد الغنام - أيمن يحيى - سلطان مندش - صالح أبو الشامات، في وقت ضم خط الهجوم أسماءً قوية مثل فراس البريكان - عبد الله آل سالم - صالح الشهري - عبد الله الحمدان.

يُذكر أن منتخب السعودية سيبدأ مشواره في بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة منتخب أوروغواي يوم 16 يونيو/حزيران ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً إسبانيا والرأس الأخضر، على أن يواجه منتخب "لا فوريا روخا" بطل أوروبا يوم 21 يونيو/حزيران، ثم يختتم مشواره في مواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم 27 يونيو/حزيران.