السعودية تعتزم شراء برشلونة الإسباني.. هذه تفاصيل الصفقة

- يدرس صندوق الاستثمار السعودي الاستحواذ على نادي برشلونة مقابل 10 مليارات يورو، في خطوة قد تكون مفاجأة كبيرة في عالم كرة القدم، خاصة مع ديون النادي البالغة 2.5 مليار يورو. - يواجه الاستحواذ عقبة هيكل الملكية الحالي للنادي، الذي يمنع الأفراد أو المؤسسات الأجنبية من الشراء الكامل، لكن يمكن تجاوزها بفصل الأنشطة التجارية والترفيهية عن قسم كرة القدم. - رغم التحديات، يبدي ولي العهد السعودي اهتمامًا كبيرًا بالصفقة، بينما يسعى رئيس برشلونة لجلب استثمارات لتخفيف الديون.

يدرس صندوق الاستثمار السعودي في الفترة الحالية العمل على الاستحواذ على نادي برشلونة الإسباني، مقابل تقديم عرض بنحو 10 مليارات يورو، حتى يحسم الصفقة، التي ستكون من ضمن المفاجآت الضخمة في عالم كرة القدم. وذكر موقع "غول" العالمي، اليوم الأحد، أن ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، يدرس مع صندوق الاستثمار السعودي شراء نادي برشلونة الإسباني مقابل 10 مليارات يورو، خاصة أن الدين العام للفريق الكتالوني وصل إلى 2.5 مليار يورو، وأصبح يشكل مشكلة خطيرة على إدارة الرئيس خوان لابورتا، الذي يعمل على إيجاد أي حل لإنقاذ النادي.

وتابع الموقع أن الاستحواذ على نادي برشلونة الإسباني يواجه عقبة كبرى، لأن الفريق الكتالوني يديره هيكل مملوك للأعضاء، والنظام يمنع أي فرد أو مؤسسة أجنبية من شراء الفريق بشكل كامل، لكن هناك طريقة، من خلال فصل بطل الدوري الإسباني لأنشطته التجارية والترفيهية عن قسم كرة القدم، وعندها يمكن لصندوق الاستثمار السعودي الاستحواذ عليه بشكل كامل.

وأوضح موقع "غول" العالمي أن سيطرة صندوق الاستثمار السعودي على القسم الترفيهي الخاص بنادي برشلونة ستعني امتلاك نسبة مئوية ضخمة، لكن يبقى قسم الكرة بعيداً عن هذه الصفقة، ما يجعلها نظرياً صعبة، إلا في حال التوصل إلى اتفاق داخلي يُكشف عنه لاحقاً، لكن المؤكد بالنسبة للموقع العالمي أن ولي العهد السعودي مهتم بالاستحواذ على الفريق الكتالوني بشكل كامل، وعرضه لن يقل عن 10 مليارات يورو.

وختم الموقع أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، كشف عن فكرة فتح القسم الترفيهي للفريق الملكي للبيع، ما يعني قدوم أموال الاستثمارات، التي ستضخ مئات الملايين في الخزانة المالية، وهو ما يريده رئيس برشلونة، خوان لابورتا، الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى جلب رؤوس الأموال، حتى يتخلص من شبح الدين الذي يلاحق فريقه.