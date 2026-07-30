- صادق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استضافة السعودية نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لمواسم 2026-2029، بعد نجاحها في تنظيم النسخ السابقة، مع إصلاحات هيكلية لتعزيز النزاهة التنافسية. - تم اعتماد اليابان لاستضافة كأس آسيا تحت 23 عاماً في 2028، بعد عملية تنافسية شملت عدة دول، بفضل منشآتها العالمية وانخفاض المخاطر التشغيلية. - نُقلت حقوق استضافة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2027 إلى أوزبكستان، بينما حصلت السعودية على حقوق استضافة نسخة 2029.

صادق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، على استضافة السعودية نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة خلال المواسم المقبلة، بعدما كان قد احتضن الحدث خلال النسختين السابقتين، في حين تقرر اعتماد إقامة كأس آسيا تحت 23 عاماً في 2028 باليابان، التي ستشكل التصفيات القارية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي: "بعد النجاح في تنظيم نسختي 2024-2025 و2025-2026، تم تثبيت حقوق الاستضافة المؤقتة الممنوحة للاتحاد السعودي لكرة القدم لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي كانت قد أُقرت في كانون الأول/ديسمبر 2023، لتصبح حقوقاً مؤكدة لمواسم 2026-2027 و2027-2028 و2028-2029".

وأجرى الآسيوي سلسلة إصلاحات هيكلية لتعزيز النزاهة التنافسية في بطولات الأندية التابعة له، فاعتباراً من موسم 2026-2027: "ستقام منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة وفق مجموعة من المبادئ الأساسية المحدثة الخاصة بجدولة المباريات، بما يتماشى مع النظام الجديد الموسع الذي يضم 32 نادياً. وسيخوض كل نادٍ مباراتين أمام الأندية الموجودة في كلّ مستوى، وفقاً لما تحدده القرعة، التي ستعتمد أربعة مستويات بدلاً من مستويين. ولضمان أعلى درجات العدالة الرياضية، ستقام مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في توقيت موحّد داخل منطقتي الشرق والغرب كلّ على حدة".

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أما بخصوص استضافة اليابان كأس آسيا تحت 23 عاماً، فقد أكد الاتحاد القاري أنّ البلد الشرق آسيوي: "حصل على حق الاستضافة بعد عملية تنافسية لتقديم ملفات الترشح، شارك فيها كلّ من الأردن وقرغيزستان وقطر وأوزبكستان، إلى جانب الإمارات التي سحبت ملفها في وقت سابق من العام الجاري"، مضيفاً: "رغم أن جميع الملفات النهائية استوفت الحد الأدنى من المتطلبات، فقد وقع الاختيار على اليابان استناداً إلى منشآتها ذات المستوى العالمي، وانخفاض المخاطر التشغيلية، وانطلاقاً من مبدأ ضمان التنوع الجغرافي والتناوب الاستراتيجي في استضافة البطولات الكبرى لكرة القدم الآسيوية".

وبموجب الخطة المحدثة، تم نقل حقوق استضافة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2027 إلى الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، في حين مُنح الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً حقوق استضافة النسخة التالية من البطولة عام 2029.