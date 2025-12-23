السعودية تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة

- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن استضافة السعودية للأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة في جدة من 16 إلى 25 أبريل 2026، حيث ستقام المباريات في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية واستاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل. - يشارك في البطولة أفضل ثمانية أندية في آسيا، حيث تبدأ المنافسات من الدور ربع النهائي في 16 أبريل، وتستمر حتى المباراة النهائية في 25 أبريل، مع جائزة مالية قدرها 12 مليون دولار للفائز. - يتصدر نادي فيسيل كوبي الياباني ترتيب الدوري (الشرق)، بينما يتصدر الهلال السعودي ترتيب الدوري (الغرب)، مما يضمن تأهلهما للأدوار القادمة.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن استضافة السعودية الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 25 من شهر إبريل/نيسان عام 2026.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الملاعب التي ستقام فيها المواجهات في السعودية، بعدما وقع الاختيار على مدينة جدة، التي كانت شاهدة على إقامة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي، إذ سيستضيف كل من استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية واستاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل المواجهات السبع الحاسمة الأخيرة من موسم 2025-2026 في المسابقة القارية.

وبحسب بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي نشر على الموقع الإلكتروني، فإن هذا النظام المركزي الفريد يتميز بمشاركة أفضل ثمانية أندية في القارة الصفراء، حيث تتنافس في مواجهات من مباراة واحدة، تبدأ من الدور ربع النهائي خلال الفترة من 16 إلى 18 إبريل/نيسان عام 2026، تليها مباراتا الدور قبل النهائي يومي 20 و21 من الشهر نفسه، على أن تُختتم المنافسات بالمباراة النهائية المرتقبة في 25 إبريل القادم.

وسيستضيف الملعبان، اللذان يحتضنان أيضاً نهائيات بطولة كأس آسيا السعودية 2027، مباراتين في الدور ربع النهائي ومواجهة واحدة في الدور قبل النهائي لكل منهما. وللموسم الثاني على التوالي، سيكون استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية مسرحاً للمباراة النهائية المرتقبة، حيث سيكون المجد القاري وجائزة مالية قدرها 12 مليون دولار أميركي على المحك. ومع بقاء جولتين على نهاية مرحلة الدوري (الشرق)، يتصدر نادي فيسيل كوبي الياباني الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما يتربع فريق الهلال السعودي على صدارة مرحلة الدوري (الغرب)، محققاً ستة انتصارات من ست مباريات، جعلته يضمن الصعود إلى الدور القادم.

وتعقب مرحلة الدوري مباريات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تُقام بنظام الذهاب والإياب، والمقررة في 2 و3 مارس/آذار و9 و10 من الشهر نفسه لمنطقة الغرب، وفي 3 و4 مارس و10 و11 مارس لمنطقة الشرق، ليتم في الخامس والعشرين من الشهر ذاته إجراء القرعة من أجل تحديد مسار الأندية الثمانية المتأهلة نحو المجد القاري في نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 بمدينة جدة السعودية.