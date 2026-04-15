السعودية تدعم رينارد بخبير إنكليزي قبل مونديال 2026

واشنطن

15 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 19:18 (توقيت القدس)
رينارد خلال مواجهة اليابان بتصفيات المونديال، 25 مارس 2025 (إيتسو هارا/Getty)
- الاتحاد السعودي لكرة القدم يسعى لدعم المدرب هيرفي رينارد قبل كأس العالم 2026، بالتعاون مع مات كروكر، المدير الرياضي السابق للاتحاد الأميركي لكرة القدم، لتعزيز الجهاز الفني وتطوير المواهب المحلية والدولية.

- مات كروكر سيعمل على وضع التشكيلة المثالية للمنتخب السعودي وخطة تطوير شاملة استعداداً لمونديال 2026، مستفيداً من خبرته في تحسين أداء المنتخبات مع الاتحاد الأميركي ونادي ساوثهامبتون.

- الهدف هو توفير بيئة مريحة لرينارد، مع التركيز على تطوير المواهب استعداداً لاستضافة السعودية لكأس العالم 2034.

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم التحرك بشكل عاجل، من أجل دعم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (57)، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكرت شبكة فوكس سبورت الأميركية، الثلاثاء، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تواصل مع مات كروكر، الذي استقال من منصبه كمدير رياضي في الاتحاد الأميركي لكرة القدم، من أجل دعم الجهاز الفني بقيادة المدرب هيرفي رينارد، الذي يعمل الآن على التجهيز للمواجهة الودية ضد الإكوادور قبل انطلاق مونديال 2026.

وتابعت أن دور مات كروكر مع هيرفي رينارد، سيكون العمل على وضع التشكيلة المثالية لمنتخب السعودية في بطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى وضع خطة كاملة للاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب المحلية والمحترفة خارجياً، حتى تكون جاهزة بشكل كامل، وبخاصة أن البلد العربي سيكون مستضيف مونديال 2034.

وأضافت أن رينارد سيحظى بدعم كبير من قبل مات كروكر، الذي يمتلك خبرة كبرى، بعدما تولى منصب المدير الرياضي في الاتحاد الأميركي لكرة القدم 2023، وعمل على تحسين مستوى جميع المنتخبات سواء لدى الرجال أو السيدات، بالإضافة إلى ما فعله بين عامي 2013 و2019، عندما أشرف على تطوير أسلوب لعب منتخب إنكلترا حينها.

رينارد في ملعب البيت بمدينة الخور في 15 ديسمبر 2025 (محمود حمس/Getty)
منتخب السعودية يُعاني ونجوم الدوري يتألقون مع منتخباتهم

وأردفت أن خبرة مات كروكر في كرة القدم، جاءت بعد عمله الطويل مع نادي ساوثهامبتون بين عامي 2006 و2013، كمدير للتطوير، قبل أن يرحل إلى الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، لكنه عاد مرة أخرى إلى الفريق، الذي عمله مديراً لكرة القدم بين عامي 2019 و2023، الأمر الذي جعل الاتحاد السعودي لكرة القدم يتواصل معه، قبل انطلاق مونديال 2026.

وختمت الشبكة الأميركية تقريرها بالإشارة إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يريد جعل المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، يشعر بعدم الضغط، والعمل بشكل مريح، في ظل وجود مات كروكر، الذي سيكون منشغلاً في وضع جميع الخطط الخاصة بمشاركة "الأخضر" في مونديال 2026، والعمل أيضاً على تطوير المواهب من أجل كأس العالم 2034، الذي ستضيفه الدولة العربية.

