السعودية تخسر نجماً في مونديال 2026 بسبب الإصابة

- تعرض اللاعب وليد الأحمد، نجم منتخب السعودية، لإصابة قوية في الركبة، مما أدى إلى قطع في الرباط الصليبي، وسيخضع لعملية جراحية تحدد مدة غيابه وفقاً للبرنامج العلاجي. - غياب الأحمد يشكل ضربة قوية للمدرب الفرنسي هيرفي رينار، حيث كان الأحمد أحد الركائز الأساسية للمنتخب، وشارك في عدة مباريات دولية مهمة. - أصيب الأحمد خلال مباراة في الدوري السعودي، مما اضطر المدرب براندن رودجرز لاستبداله، وقد شارك في 23 مباراة هذا الموسم وسجل خمسة أهداف.

خسر منتخب السعودية واحداً من نجومه في بطولة كأس العالم 2026 رسمياً، وذلك إثر إعلان نادي القادسية السعودي الذي يلعب معه تعرض اللاعب لإصابة قوية على مستوى الركبة وسيُجري عملية جراحية من أجل التعافي منها.

وأعلن نادي القادسية السعودي إصابة اللاعب وليد الأحمد؛ أحد نجوم منتخب السعودية الذي يتحضر لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، إثر تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وجاء في البيان الرسمي للنادي الاثنين: "أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب وليد الأحمد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة. سيتم تحديد مدة غيابه وموعد عودته للمشاركة وفقاً للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي".

وأصيب الأحمد؛ صاحب الـ26 سنة والمنتقل من التعاون إلى القادسية مطلع العام الحالي، إثر كرة مشتركة مع المهاجم الإنكليزي إيفان توني خلال الشوط الأول في الفوز على الأهلي جدة (3-2) في المرحلة الـ26 من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، واضطر الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز مدرب القادسية لإخراج الأحمد، والدفع بنظيره الدولي جهاد ذكري بدلاً منه. وارتدى الأحمد قميص نادي القادسية خلال ست مباريات، وغاب عن واحدة بسبب تلقيه أربع بطاقات صفراء وشارك اللاعب السعودي في 23 مباراة هذا الموسم، منها 21 في بطولة الدوري، وسجل خمسة أهداف وصنع كرة حاسمة.

ويُعد غياب الأحمد ضربة موجعة للمدرب الفرنسي هيرفي رينار العائد لقيادة "الأخضر" في استحقاقه العالمي الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وخاض الأحمد ثماني مباريات دولية، وبات أخيراً إحدى ركائز منتخب الأخضر تحت قيادة رينار، فشارك في أربع مباريات في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب في قطر، كما لعب 81 دقيقة في الفوز على ساحل العاج (2-1)، ثم 45 دقيقة خلال الخسارة أمام الجزائر بهدفين نظيفين في مباراتين وديتين.