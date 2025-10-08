شهدت المواجهة، التي جمعت بين منتخبي السعودية وإندونيسيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026، مساء الأربعاء، حالة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات بين الجماهير الرياضية، حول صحة قرار الحكم باحتساب ركلتي جزاء ضد "الأخضر" في اللقاء.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه حول صحة ركلة الجزاء، التي حصل عليها منتخب إندونيسيا أمام السعودية في الدقيقة السابعة، بقوله: "احتُسبت ركلة حرة لصالح إندونيسيا، ونُفذت قريبة من الحكم المساعد، ورُفعت إلى داخل عمق منطقة الجزاء، وفي لحظة رفع الكرة كان هناك لاعب واحد في موقف تسلل، لكنه لم يتداخل في اللعب أو مع المنافس، ولم يحقق أي فائدة".

وأوضح: "ارتقى لاعب منتخب إندونيسيا، كيفين ديكس، ليلعب الكرة برأسه، لكنه لم يصبها، لتأتي إلى زميله، الذي حوّل مسار الكرة برأسه، إلا أن المدافع السعودي، حسان تمبكتي، قام بتحريك يده بعيداً عن الجسم، ومخالفاً الوضعية الطبيعية للمنافسة على الكرة، لأنه جعل الجسم أكبر، ما أدى إلى منع الكرة وإيقافها، والحكم لم يتخذ قراراً في تلك اللحظة، وطُلب من قِبل حجرة الفار، للتأكد أولاً من وجود حالة تسلل ضد لاعبي إندونيسيا، وثانياً قيام مدافع السعودية بلمس الكرة بيده".

وأردف: "لقد كان واضحاً قيام مدافع السعودية بلمس الكرة بيده، التي جعلت جسمه أكبر بشكل غير طبيعي، لأنها لم تكن تتناسب مع الوضعية التنافسية، وحسان تمبكتي حرك يده بعيداً عن جسمه، وهذا أدى إلى منع مرور الكرة باتجاه منافسيه، ومِن ثمّ فإن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء ضد منتخب السعودية كان صحيحاً".

وحول ركلة الجزاء الثانية، التي حصل عليها منتخب إندونيسيا، قبل نهاية المواجهة، قال الشريف: "مُررت الكرة خلف مدافعي منتخب السعودية، باتجاه لاعب إندونيسيا، أولي روميني، الذي تحرك مسرعاً، واصطدمت الكرة بالأرض، ووصلت إلى داخل منطقة الجزاء، وقام نواف بوشل بعملية سباحة حتى يلعب الكرة، لكنه أخفق وحرّك يده اليسرى باتجاه الكرة، التي لمسها، والحكم منح ركلة ركنية لصالح إندونيسيا، إلا أن حجرة الفار طلبت منه العودة إلى الشاشة، حتى يشاهد الحالة، ووجد هناك لمسة يد واضحة ضد لاعب السعودية، ليعود ويحتسب ركلة جزاء صحيحة".