السعودية تتخطى عقبة عُمان ببصمة الدوسري

- حقق منتخب السعودية فوزاً صعباً على عُمان بنتيجة 2-1 في كأس العرب 2025، بفضل تألق سالم الدوسري الذي صنع الهدفين، وشهد اللقاء تنافساً قوياً حتى اللحظات الأخيرة. - رغم سيطرة السعودية في الشوط الأول، كان المنتخب العُماني خطراً ونجح في تعديل النتيجة عبر غانم الحبشي، لكن السعودية استعادت التقدم بفضل تمريرة حاسمة من الدوسري لصالح الشهري. - شهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، حيث اقترب كلا الفريقين من التسجيل، لكن الدفاع السعودي صمد ليحقق الانتصار.

حقّق منتخب السعودية انتصاراً صعباً على نظيره العُماني، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس العرب "فيفا قطر 2025" بنتيجة (2ـ1)، على استاد المدينة التعليمية، بفضل تألق نجمه الأول سالم الدوسري الذي صنع الهدفين، وقد شهد اللقاء تنافساً قوياً وإثارة إلى الدقائق الأخيرة، وكان منتخب عُمان قريباً بدوره من الخروج بنتيجة أفضل، والتحقت السعودية بالمغرب في صدارة المجموعة، بعد أن انتصر "أسود الأطلس" على جزر القمر بنتيجة (3ـ1).

ورغم أن السيطرة الميدانية والاستحواذ كانا لمصلحة منتخب السعودية، خاصة في بداية الشوط الأول، فإن المنتخب العُماني كان خطراً في مناسبات عديدة وردّ على الهجومات السعودية بشكل متواصل، خاصة في نهاية أول 45 دقيقة عندما سجل هدفاً لم يحتسبه الحكم، لأنه كان مسبوقاً بتسلل، وكان الانتشار الجيد سلاح عُمان في بداية اللعب لاحتواء مصادر الخطر لدى منافسهم، الذي توفرت له فرص التهديف في الدقائق الأولى، قبل أن يسقط في فخّ التكتيك المعتمد من قِبل منافسه، الذي صعّب مهمة رفاق سالم الدوسري رغم تنويع اللعب وخاصة على الأطراف، ولكن غابت الأهداف في هذا الشوط.

ومرّ منتخب السعودية إلى السرعة القصوى سريعاً في الشوط الثاني، فبعد إمداد مميز من سالم الدوسري، نجح فراس البريكان في منحه التقدم من أول فرصة حقيقية، ليُحدث المنعرج الأول في للمواجهة، إذ تحسن أداء السعودية كثيراً بعد الهدف، بفضل الانتشار الجيد، بجانب الثقة التي تعامل بها اللاعبون مع تبادل الكرات، ولكن الرد العُماني لم يتأخّر كثيراً، بعدما عدّل غانم الحبشي النتيجة بعد متابعة رأسية لركنية، مشعلاً المباراة، ليعود "الأخضر" مجدداً إلى فرض السيطرة بحثاً عن الانتصار، وبالفعل لم يتأخر الهدف الثاني، وهذه المرة بتمريرة حاسمة جديدة من الدوسري تابعها صالح الشهري في مرمى العُماني. وكانت الدقائق الأخيرة شديدة التنافس والإثارة، إذ اقترب كل منتخب من التهديف مجدداً، خاصة منتخب السعودية عبر الدوسري الذي أهدر فرصتين، ولكن في النهاية صمد الدفاع السعودي ليحقق "الأخضر" انتصاراً مهماً.