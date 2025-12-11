السعودية تبلغ نصف نهائي كأس العرب بعد فوزٍ صعب على منتخب فلسطين

- تأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه 2-1 على فلسطين في مباراة مثيرة امتدت لشوطين إضافيين، حيث سجل محمد كنو هدف الفوز في الدقيقة 115 برأسية رائعة. - انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بفضل دفاع فلسطين القوي، لكن السعودية تقدمت بركلة جزاء نفذها فراس البريكان، قبل أن يعادل عدي الدباغ النتيجة لفلسطين. - تصدر منتخب فلسطين مجموعته بعد فوزه على قطر وتعادله مع تونس وسوريا، بينما حلّت السعودية ثانية بفوزها على جزر القمر وعُمان وخسارتها أمام المغرب.

تأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025، بعد فوزه اليوم الخميس، بنتيجة 2-1 بعد التمديد أمام نظيره الفلسطيني على استاد لوسيل الأيقوني، إثر مواجهة مثيرة اختتمت من خلال شوطين إضافيين، وحبست الأنفاس حتى صافرة الحكم الختامية، التي حملت معها كتيبة المدرب هيرفي رينار إلى نصف النهائي، بينما ودّع "الفدائي" المسابقة بعد رحلة مميزة، أثبت خلالها أنّه قادرٌ على منافسة أي خصم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقي، بعدما استطاع المدرب الفلسطيني إيهاب أبو جزر، إغلاق المنافذ والمساحات أمام لاعبي الأخضر السعودي، لكن ذلك لم يدم خلال الحصة الثانية، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لزملاء سالم الدوسري، نفّذها فراس البريكان بنجاح في الدقيقة 58. لكن التقدّم لم يدم طويلاً، حين نجح المهاجم الفلسطيني الخبير، عدي الدباغ، في معادلة الكفّة، إثر ترويضه الكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها بقوة في شباك الحارس نواف العقيدي.

مع انتهاء الدقائق التسعين اتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين، كانا كفيلين بحسم النتيجة في نهاية المطاف، إذ استطاع لاعب الوسط محمد كنو تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 115 من ضربة رأسية عجز عن إيقافها الحارس رامي حمادة، إثر تمريرة عرضية من سالم الدوسري، الذي سيتحضر إلى جانب زملاءه لمباراة المربع الذهبي، بانتظار معرفة هوية الخصم غداً الجمعة، وذلك حين يلتقي منتخبا العراق والأردن.

وكان منتخب فلسطين قد تصدّر المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، بعدما فاز على نظيره القطري في اللقاء الافتتاحي على ملعب البيت، قبل أن يتعادل أمام تونس وسورية، في حين احتلّ منتخب السعودية المركز الثاني، بعدما فاز على كلّ من جزر القمر وعُمان، قبل أن يخسر أمام المغرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدفٍ من دون مقابل.