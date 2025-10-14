بلغ منتخب السعودية مونديال 2026، بعد تعادله السلبي أمام نظيره العراقي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، رافعاً رصيده إلى أربع نقاط، بفارق الأهداف عن "أسود الرافدين"، ليبلغ "الأخضر" العُرس العالمي للمرة السابعة في تاريخهم.

وفرض منتخب السعودية سيطرته على مجريات الشوط الأول، مستحوذاً على الكرة في أغلب فتراته، مع تنويع الهجمات عبر الأطراف والعمق، ليبدو أكثر فاعلية ووصولاً إلى مرمى منافسه، بفضل تحركات لاعبيه السريعة وانضباطهم التكتيكي. وفي المقابل، اتّسم أداء المنتخب العراقي بالحذر المفرط، إذ فضّل لاعبوه تأمين الخطوط الخلفية على حساب المغامرة الهجومية، رغم أن نتيجة اللقاء لا تخدمهم سوى في حال تحقيق الفوز، ما جعل تحركاتهم محدودة، وميلهم للتهدئة واضحاً، خصوصاً في الثلث الهجومي الأخير.

ومع مرور الوقت، بدأ "الأخضر" يفرض إيقاعه بثقة، فيما اكتفى "أسود الرافدين" بانتظار المساحات والاعتماد على الكرات المرتدة، التي لم تشكّل الخطورة المطلوبة على المرمى السعودي. ولم ينجح المنتخب العراقي في تغيير الكثير من واقع اللقاء، إذ واصل "الأخضر" السعودي فرض سيطرته على مجريات اللعب بفضل انضباطه التكتيكي وتنظيمه الدفاعي المتقن. وحاول "أسود الرافدين" رفع الإيقاع في بعض الفترات، لكن غابت الفاعلية الهجومية والحلول الفردية في الثلث الأخير، ما أفشل محاولاتهم قبل أن تبلغ مناطق الخطورة.

في المقابل، تعامل المنتخب السعودي بذكاء مع مجريات المباراة، محافظاً على توازنه بين الدفاع والهجوم، ليقود المواجهة نحو برّ الأمان بالتعادل المطلوب، الذي ضمن له التأهل إلى المونديال، بينما اكتفي العراق بخوض المباراة الفاصلة ضد الإمارات، التي ستحدد المنتخب الآسيوي المتأهل للملحق العالمي.