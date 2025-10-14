السعودية إلى المونديال للمرة السابعة.. خبرة الكبار تصنع الفارق أمام العراق

كرة عربية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
14 أكتوبر 2025
لقطة من لقاء العراق والسعودية، 14 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
لقطة من لقاء العراق والسعودية، 14 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
+ الخط -

بلغ منتخب السعودية مونديال 2026، بعد تعادله السلبي أمام نظيره العراقي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، رافعاً رصيده إلى أربع نقاط، بفارق الأهداف عن "أسود الرافدين"، ليبلغ "الأخضر" العُرس العالمي للمرة السابعة في تاريخهم.

وفرض منتخب السعودية سيطرته على مجريات الشوط الأول، مستحوذاً على الكرة في أغلب فتراته، مع تنويع الهجمات عبر الأطراف والعمق، ليبدو أكثر فاعلية ووصولاً إلى مرمى منافسه، بفضل تحركات لاعبيه السريعة وانضباطهم التكتيكي. وفي المقابل، اتّسم أداء المنتخب العراقي بالحذر المفرط، إذ فضّل لاعبوه تأمين الخطوط الخلفية على حساب المغامرة الهجومية، رغم أن نتيجة اللقاء لا تخدمهم سوى في حال تحقيق الفوز، ما جعل تحركاتهم محدودة، وميلهم للتهدئة واضحاً، خصوصاً في الثلث الهجومي الأخير.

ومع مرور الوقت، بدأ "الأخضر" يفرض إيقاعه بثقة، فيما اكتفى "أسود الرافدين" بانتظار المساحات والاعتماد على الكرات المرتدة، التي لم تشكّل الخطورة المطلوبة على المرمى السعودي. ولم ينجح المنتخب العراقي في تغيير الكثير من واقع اللقاء، إذ واصل "الأخضر" السعودي فرض سيطرته على مجريات اللعب بفضل انضباطه التكتيكي وتنظيمه الدفاعي المتقن. وحاول "أسود الرافدين" رفع الإيقاع في بعض الفترات، لكن غابت الفاعلية الهجومية والحلول الفردية في الثلث الأخير، ما أفشل محاولاتهم قبل أن تبلغ مناطق الخطورة.

منتخب السعودية على ملعب سايتاما في اليابان، 25 مارس 2025 (Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

على خطى قطر.. المنتخب السعودي لمشاركة تاريخية في الكأس الذهبية

في المقابل، تعامل المنتخب السعودي بذكاء مع مجريات المباراة، محافظاً على توازنه بين الدفاع والهجوم، ليقود المواجهة نحو برّ الأمان بالتعادل المطلوب، الذي ضمن له التأهل إلى المونديال، بينما اكتفي العراق بخوض المباراة الفاصلة ضد الإمارات، التي ستحدد المنتخب الآسيوي المتأهل للملحق العالمي.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
فرينكي دي يونغ مع برشلونة في ملعب رامون سانشيز بيزيخوان، 5 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

فرينكي دي يونغ يقترب من تجديد عقده مع برشلونة وبند جزائي ضخم

مواجهة قوية جمعت الوحدات والفيصلي، 14 أكتوبر 2024 (الاتحاد الأردني/فيسبوك)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

الفيصلي يتفوق على الوحدات في قمة مثيرة لكرة السلة الأردنية

منتخب قطر حقق نجاحات كبيرة (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

منتخب قطر يُكمل عقد "غراند سلام" بعد التأهل إلى كأس العالم