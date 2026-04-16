السد يودع دوري أبطال آسيا للنخبة أمام فيسيل كوبي بركلات الترجيح

- غادر نادي السد القطري دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام فيسيل كوبي الياباني بركلات الترجيح 4-5، رغم الأداء القوي الذي قدمه تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3. - افتتح السد التسجيل عبر رافا موخيكا، لكن فيسيل كوبي عادل النتيجة مرتين، ليحسم المباراة بركلات الترجيح، محطماً آمال السد في تحقيق اللقب الثالث في تاريخه. - فيسيل كوبي يتأهل لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي السعودي وجوهور دار التعظيم الماليزي، في سعيه لتحقيق التاج القاري الأول.

غادر نادي السد القطري نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد خسارته أمام نظيره فيسيل كوبي الياباني متصدر الدوري المحلي في بلاده ووصيف مرحلة الدوري في منطقة شرق القارة بركلات الترجيح 4-5، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة بالسعودية.

ودخل السد القطري مواجهة فيسيل كوبي بمعنويات عالية تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني (61 عاماً)، رغم خوضه 120 دقيقة وركلات ترجيح أمام نادي الهلال السعودي المتخم بالنجوم في دور الـ16 قبل أيام، لكن ذلك لم يثنه عن تقديم مباراة كبيرة كان المبادر فيها دائماً رغم النتيجة النهائية للمواجهة.

وحرم فيسيل كوبي نظيره السد من حلم متابعة الرحلة الآسيوية، وسعي الفريق القطري لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه بعد عامي 1989 و2011، في الوقت الذي يتطلع فيه النادي الياباني إلى الظفر بالتاج القاري الأول.

وافتتح نادي السد باب التسجيل عن طريق مهاجمه الإسباني المتألق رافا موخيكا (27 عاماً)، بعد تمريرة من النجم القطري أكرم عفيف في الدقيقة السادسة، لكن ذلك لم يمنع الفريق الياباني من معادلة الكفة عبر اللاعب يويا أوساكا (د.24)، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1 بين الطرفين.

وفي الحصة الثانية، تمكّن نادي السد من التقدّم في النتيجة مجدداً عبر موخيكا بطريقة رائعة ومميزة من تسديدة على "الطاير" بعد تمريرة من البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب نادي ليفربول السابق (د.61)، ليعود الأخير لوضع بصمته بهز شباك الحارس دايا ميكاوا عقب عرضية وتمريرة نموذجية من موخيكا نجم اللقاء من دون منازع (د.65)، في الوقت الذي أحرز فيه فيسيل كوبي هدف تقليص الفارق عبر كينتو هاماساكي (د.74)، قبل أن يُدرك يوشينوري التعادل في الوقت القاتل عند الدقيقة 93 بعد رأسية غالط خلالها المدافع المغربي رومان سايس والحارس مشعل برشم.

وفشل السد في خطف هدف الفوز خلال الشوطين الإضافيين، ليتمكّن فيسيل كوبي من استغلال الأمر عبر بوابة ركلات الترجيح، بعدما سجل جميع ضرباته، بينما أهدر البرازيلي كلاودينيو التسديدة الوحيدة مقابل 4 ناجحة، ليضرب الفريق الياباني موعداً مع الفائز من مباراة نادي الأهلي السعودي حامل اللقب، الذي يُقابل يوم غدٍ الجمعة نظيره جوهور دار التعظيم الماليزي على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الرياضية في جدة ضمن الدور عينه من المسابقة القارية الأهم في آسيا.