السد يلاقي شباب الأهلي على لقب درع السوبر القطري - الإماراتي

تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى مباراة لقب درع السوبر القطري - الإماراتي لكرة القدم، التي تجمع نادي السد بنظيره شباب الأهلي دبي في العاصمة القطرية الدوحة، وسط ترقبٍ كبير لأن تشهد هذه المواجهة منافسة قوية بين فريقين يضمّان في صفوفهما لاعبين مميزين قادرين على صناعة الفارق، وإمتاع الجماهير المتوقع حضورها بقوة في مدرجات استاد جاسم بن حمد.

ويدخل نادي السد هذه المواجهة متسلحاً بالنتائج الجيدة في الفترة الأخيرة بعد تحقيقه عدّة انتصارات في مسابقات الدوري القطري، آخرها كان على حساب نادي الأهلي يوم 16 يناير/ كانون الثاني الجاري بهدفين من دون مقابل، حيث يحتلّ "الزعيم" وصافة الترتيب برصيد 26 نقطة خلف الغرافة المتصدر (31). في المقابل، يدخل الفريق الإماراتي هذه المواجهة وعينه على متابعة سلسلة الانتصارات، إذ حقق خمس حالات فوزٍ متتالية محلياً، وهو يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة متفوقاً على العين (31).

وكان نادي السد قد تفوق على نظيره شباب الأهلي دبي في وقتٍ سابق بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وذلك حين انتصر 4-2 في مباراة مثيرة بالعاصمة الدوحة خلال مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، يومها تقدّم الضيوف بهدفين نظيفين قبل أن يقلّص أصحاب الدار النتيجة في الدقيقة الـ75، ثم أضافوا ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 90+5 و90+10 و90+11.

ويعوّل نادي السد على مجموعة مميزة من اللاعبين، أهمهم النجم القطري أكرم عفيف الذي أحرز هذا الموسم سبعة أهداف وقدّم تسع تمريرات حاسمة، وإلى جانبه يبرز البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول الإنكليزي السابق، الذي هزّ الشباك سبع مرات، وكذلك الإسباني رافا موخيكا (سبعة أهداف)، والثنائي جيوفاني وكلاودينيو، بينما يبرز في خط الوسط أكثر من اسم على غرار القطري طارق سلمان، والعائد من بطولة أمم أفريقيا المالي محمد كمارا، والجزائري يوسف عطال، ولاعبي منتخب "العنابي" خوخي بوعلام وكذلك بدرو ميغيل، ولذلك تعتمد جماهير "الزعيم" على مدربها الإيطالي صاحب الخبرة الكبيرة المتوج بلقب يورو 2020 مع الأزوري روبرتو مانشيني للظفر بلقب درع السوبر القطري - الإماراتي.

على المقلب الآخر، يضمّ نادي شباب الأهلي العديد من اللاعبين القادرين على الوصول إلى مرمى الحارس مشعل برشم، وأبرزهم لاعب الوسط الإماراتي من أصل برازيلي يوري سيزار، والأرجنتيني فيديريكو كارتابيا والبرازيلي كاوان سانتوس ومواطنه في خط الوسط ماتيوس هنريكي، وكذلك إيغور غوميز في خط الدفاع، وغييرمي في خط الهجوم، مع الإشارة إلى أنّ الفريق يقوده البرتغالي باولو سوزا.