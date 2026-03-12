السد يكشف سبب غياب مانشيني ويستعين بأليغري في مواجهة أم صلال

- يقود المدرب المساعد سيرجيو أليغري فريق السد في مواجهة أم صلال بدلاً من المدير الفني روبرتو مانشيني، الذي غاب بسبب ظرف طبي عائلي وتطورات أمنية في المنطقة. - يسعى السد لتعزيز صدارته في الدوري القطري بعد فوزه على الدحيل 3-1، ويطمح لتحقيق فوزه العاشر توالياً للاقتراب من حسم اللقب الثالث على التوالي. - توقفت البطولة بعد الجولة السابعة عشرة بسبب الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وأُجلت جميع المسابقات المحلية حتى إشعار آخر.

سيقود المدرب المساعد الإسباني سيرجيو أليغري مباراة فريقه السد ضد أم صلال، مساء الجمعة، في دوري نجوم قطر لكرة القدم، وذلك في ظل غياب المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني (61 عاماً).

وكشف نادي السد في بيان رسمي، اليوم الخميس، سبب غياب المدير الفني الإيطالي عن الفريق، حيث جاء في البيان: "بناءً على التنسيق المسبق بين مدربنا مانشيني وإدارة الفريق، كان من المقرر مغادرة المدرب بعد ذهاب دوري أبطال آسيا وذلك لظرف طبي عائلي، وبعد التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، غادر بالفعل مانشيني، ولكن بسبب ظروف الطيران، لم تتسنَ الفرصة حتى اليوم للعودة، وبناءً عليه سيقود الفريق، خلال لقاء أم صلال، المدرب المساعد سيرجيو أليغري، على أن يستمر التنسيق لعودة المدرب في أقرب فرصة متاحة".

ويتطلع السد إلى الاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري القطري، عندما يلتقي أم صلال في الجولة الثامنة عشرة من البطولة التي تستأنف بعد التوقف على خلفية الصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة. ويدخل "الزعيم"، متصدر الترتيب برصيد 38 نقطة، المواجهة بنشوة تجاوز الغريم الدحيل 3-1 في الجولة الماضية سعياً لفوز عاشر توالياً، يقطع به خطوة جديدة نحو الاحتفاظ باللقب الثالث على التوالي. وكانت مؤسسة الدوري قد أوقفت المرحلة الـ17 بعد خوض أربع مباريات عقب اندلاع الحرب الدائرة حالياً، قبل أن يُعلن الاتحاد القطري تأجيل جميع البطولات والمسابقات المحلية، بما فيها الدوري، حتى إشعار آخر.