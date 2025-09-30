- تعادل السد القطري مع الشارقة الإماراتي 1-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2025-2026، حيث سجل أكرم عفيف للسد وكايو لوكاس للشارقة. السد تعادل سابقًا مع الشرطة، بينما فاز الشارقة على الغرافة. - الاتحاد السعودي تعرض لخسارة جديدة أمام شباب الأهلي الإماراتي 0-1، بعد خسارته السابقة أمام الوحدة الإماراتي. يتصدر الهلال ترتيب منطقة الغرب برصيد 6 نقاط. - في دوري أبطال آسيا 2، واصل الحسين إربد الأردني نتائجه الإيجابية بفوزه على آهال التركماني 4-1، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

اكتفى السد القطري، بالتعادل مع ضيفه الشارقة الإماراتي 1-1، اليوم الثلاثاء على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب، في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

تقدم السد عبر هدف أكرم عفيف في الدقيقة 18، قبل أن يدرك الشارقة التعادل في الشوط الثاني عن طريق كايو لوكاس (73). وكان السد تعادل في الجولة الأولى مع الشرطة 1-1 في بغداد، فيما فاز الشارقة على الغرافة 4-3 في الشارقة.

وتعرض الاتحاد السعودي لنتيجة سلبية جديدة، بعد أن خسر أمام شباب الأهلي الإماراتي 0-1، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وسجل سعيد عزت الله هدف الفوز الثمين لصالح شباب الأهلي، في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وكان الاتحاد خسر في الجولة الأولى أمام الوحدة الإماراتي 1-2 في أبو ظبي، في حين تعادل شباب الأهلي مع تراكتور الإيراني 1-1 في دبي. ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكل من الأهلي والشارقة والوحدة وشباب الأهلي، و3 للغرافة، ونقطتين لكل من السد وتراكتور، ونقطة لكل من الدحيل والشرطة، في حين بقي رصيد الاتحاد وناساف خالياً من النقاط.

وفي دوري أبطال آسيا 2، واصل نادي الحسين إربد الأردني سلسلة نتائجه الإيجابية، بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي، إثر تغلبه خارج ملعبه على آهال التركماني 4-1، على استاد مدينة أركاداغ، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل أحمد بني مصطفى (16) ولويس كاكوري (33 و45+4) ولاتير فال (38) أهداف الحسين، فيما أحرز ايلمان تافاييف (21 من ضربة جزاء) هدف آهال. وانفرد الحسين في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، وتجمد رصيد آهال عند 3 نقاط. ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.