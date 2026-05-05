السد يضرب موعداً مع الغرافة في نهائي كأس أمير قطر

- تأهل فريقا السد والغرافة إلى نهائي كأس أمير قطر 2025-2026 بعد أداء مميز في نصف النهائي، حيث فاز السد على الدحيل (4-1) بفضل تألق أكرم عفيف، بينما تجاوز الغرافة الوكرة بركلات الترجيح (3-2) بفضل تألق الحارس خليفة بابكر ندياي. - في مباراة السد والدحيل، سجل السد هدفين في الشوط الأول عبر أكرم عفيف ورافا موخيكا، وأضاف هدفين آخرين في الشوط الثاني عبر حسن الهيدوس وأكرم عفيف، بينما سجل الدحيل هدفاً وحيداً. - تاريخياً، تأهل السد للنهائي 27 مرة وفاز بـ19 لقباً، بينما بلغ الغرافة النهائي 12 مرة وفاز بـ8 ألقاب، والتقى الفريقان في النهائي مرتين سابقاً وفاز الغرافة في كلتيهما.

تأهل فريقا السد والغرافة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمير دولة قطر نسخة موسم 2025-2026، وذلك إثر تفوق الأول على الدحيل (4-1)، والثاني على الوكرة بركلات الترجيح (3-2)، في ليلة أثبت فيها النجم القطري، أكرم عفيف، نجوميته الكبيرة، ولعب حارس مرمى الغرافة، خليفة بابكر ندياي دور البطل.

في مباراة القمة بين السد والدحيل، دخل الأول مواجهة الدور نصف النهائي أمام الدحيل بكل قوة، وضغط منذ الدقائق الأولى، بغية تسجيل أول هدف في المباراة، وحصل على مراده في الدقيقة العاشرة سريعاً عبر نجمه الأول القطري أكرم عفيف، الذي استغل كرة مرتدة من حارس المرمى، ليتابعها في الشباك، معلناً تقدم السد بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني بهدف مبكر.

ولم يتأخر السد في تأكيد سيطرته على المباراة، إذ أضاف اللاعب الإسباني رافا موخيكا الهدف الثاني في الدقيقة 24 من المواجهة، إثر هجمة مرتدة سريعة لأكرم عفيف، الذي لعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، تابعها موخيكا بتسديدة سريعة وقوية نحو الشباك، ليتعرض الدحيل لضغط كبير في الـ 25 دقيقة الأولى من القمة التي جرت على استاد أحمد بن علي. وأكد أكرم عفيف نجوميته في شوط واحد، بتسجيله الهدف الأول وصناعته الهدف الثاني، ليُثبت مجدداً أنه الرقم 1 في تشكيلة الزعيم.

وعرف السد كيف ينهي الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، إذ تفوق على منافسه الدحيل بقيادة عفيف بالتحولات الهجومية السريعة، في وقت ظهر الدحيل بمستوى متواضع على أرض الملعب، إذ لم يصنع أي فرصة خطيرة على مرمى نادي السد طوال 45 دقيقة، لذا كان التأخر بهدفين مستحقاً.

وعلى النقيض، دخل نادي الدحيل الشوط الثاني باحثاً على التعويض، ليقلص النتيجة سريعاً بهدف عن طريق اللاعب بوباكاري سوماري في الدقيقة 55، إثر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، من الجزائري عادل بولبينة، ليتابعها سوماري بتسديدة قوية مرت من بين يدي حارس مرمى السد، لتشتعل المواجهة على أرض الملعب، مع تبقي أكثر من 30 دقيقة على نهاية القمة.

وأهدر الدحيل فرصتين خطيرتين لمعادلة النتيجة في المواجهة، الأولى أنقذها مدافع نادي السد بيدرو ميغيل قرب خط المرمى في اللحظات الأخيرة، والثانية إثر كرة عرضية ثم تسديدة أبعدها الحارس مشعل برشم ببراعة، قبل أن تتجاوز خط المرمى، إلا أن النجم حسن الهيدوس، الذي دخل بديلاً في الدقيقة 80، قطع كل آمال الدحيل، حينما سجل الهدف الثالث الحاسم في الدقيقة 82، ليعلن تقدم السد (3-1)، وثم أكمل أكرم عفيف نجوميته في المواجهة بتسجيله الهدف الرابع للسد والهدف الشخصي الثاني في القمة، ويؤكد تأهل الزعيم إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر لعام 2026.

وفي المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمير 2026، تخطى فريق الغرافة منافسه فريق الوكرة بركلات الترجيح (3-2)، وذلك بعد مواجهة صعبة، انتهت بشوطيها الأساسيين بالتعادل السلبي من دون أهداف، ليتأهل الغرافة إلى المباراة النهائية من نسخة موسم 2025-2026، ويؤكد النادي صاحب القميص الأصفر والأزرق، أنه يملك كل المقومات من أجل المنافسة على لقب الكأس هذا الموسم. ولعب حارس مرمى فريق الغرافة، القطري، خليفة بابكر ندياي، دول البطل في القمة، بعدما تصدى لثلاثة ركلات جزاء لنادي الوكرة.

يُذكر أنها المرة الـ27 التي يتأهل فيها نادي السد إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر، فيما سبق له أن تُوج باللقب في 19 مناسبة، في وقت بلغ الغرافة المباراة النهائية 12 مرة في تاريخه وتُوج بثمانية ألقاب، كما سبق وأن التقى السد والغرافة في نهائي كأس الأمير مرتين، الأولى في عام 2002، وتفوق الغرافة آنذاك بمُسماه القديم (نادي الاتحاد) بنتيجة كبيرة (4-1)، والثانية كانت في نسخة عام 2012، وفاز الغرافة أيضاً آنذاك بركلات الترجيح (4-3).