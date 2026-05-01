ضرب السد موعداً مع نظيره الدحيل، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمير قطر 2026 لكرة القدم، في نسختها الرابعة والخمسين، بعد فوزه على الشمال 6-4 في قمة مثيرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة، اليوم الجمعة.

وسجل حسن الهيدوس والبرازيلي كلاودينيو رافا موخيكا "هاتريك" والهولندي جافيرو ديلروسون سداسية الفائز، فيما كانت رباعية الخاسر من نصيب الفلسطيني تامر صيام والجزائري بغداد بونجاح والكولومبي جيسون موريلو ومحمد عمر، ليواجه "الزعيم" غريمه الدحيل في الدور المقبل، بعد تغلب الأخير على العربي بأربعة أهداف دون رد، سجلها البولندي كريستوف بياتيك في مناسبتَين والفرنسي بنجامين بوريغو، وتحسين محمد.

ويأمل السد بطل النسخة الحالية للدوري، والأكثر تتويجاً بكأس الأمير بواقع 19 لقباً، مواصلة التقدم نحو تحقيق ثنائية في الموسم الحالي، فيما سيكون الدحيل، الحائز على اللقب أربع مرات كان آخرها في العام 2022، في تحدٍ لإنهاء موسمه بحصد لقب كأس الأمير.

وضرب الوكرة موعداً مع الغرافة في الدور قبل النهائي الآخر، بعد فوزه على نظيره الريان 3-صفر. وأنهى الوكرة الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله لوكاس مينديز، وفي الشوط الثاني، سجل الوكرة هدفَين عن طريق أمين زحزوح والأنغولي غيلسون دالا. من جهته تجاوز الغرافة عقبة أم صلال بهدفين لواحد. وسجل للفائز كل من أحمد الجانحي والتونسي فرجاني ساسي، فيما أحرز هدف الخاسر، الغاني ميشيل بايدو. ويسعى الغرافة للدفاع عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي 2025، ليرفع حصيلته إلى 8 ألقاب، من جهته يهدف الوكرة المنافسة على التتويج باللقب للمرة الأولى.