السد يدعم أطفال غزة... رسالة تضامن عنوانها بطولة السلام

قام نادي السد القطري بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع وبدعم من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، الخميس، بتنظيم بطولة السلام لكرة القدم، التي تعتبر فعالية موجهة للأطفال والشباب من أهالي قطاع غزة المقيمين في مجمع الثمامة.

وبحسب بيان نادي السد على موقعه الإلكتروني، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين مؤسسة التعليم فوق الجميع وبطل دوري نجوم قطر، وانسجاماً مع جهود المؤسسة في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال والشباب، ودعم المجتمعات المتأثرة بالأزمات من خلال فعاليات رياضية تُسهم في تعزيز التماسك، وبناء جسور التآخي، وترسيخ القيم الإيجابية.

وتستمر البطولة يوماً واحداً بمشاركة واسعة من الأطفال والشباب والكبار من أهالي قطاع غزة، وقد جرى تقسيم البطولة إلى ثلاث فئات عمرية تبعاً لمنهجية تضمن تنافساً عادلاً ومناسباً لكل فئة. وبهذه المناسبة، قالت مديرة برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع العنود العطية،: "تُؤمن مؤسسة التعليم فوق الجميع بقدرة الرياضة على بناء الإنسان وتعزيز الأمل، لا سيما في المجتمعات التي تواجه تحديات إنسانية صعبة. هذه البطولة ليست مجرد نشاط رياضي، بل مساحة آمنة تمنح الأطفال والشباب متنفساً للتعبير، وفرصة لبناء علاقات إيجابية تُسهم في تعزيز التماسك المجتمعي. ويسعدنا التعاون مع نادي السد ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في مبادرات تُجسد قيم العطاء، والتضامن، ودعم الأطفال والشباب أينما كانوا".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة نادي السد لكرة القدم الشيخ خليفة بن خالد آل ثاني إن "مشاركة الفريق في تنظيم بطولة السلام بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع وبدعم من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية ودورنا الوطني في دعم المبادرات التي تعزز التماسك الإنساني والاجتماعي. نحن نؤمن بأن الرياضة، وخاصة كرة القدم، تمتلك قدرة فريدة على جمع الناس وإحياء الأمل وصناعة لحظات من الفرح، خصوصاً للأطفال والشباب الذين مرّوا بتجارب صعبة، وقد حرصنا في نادي السد على توفير كل الإمكانات اللازمة لإنجاح هذه البطولة التي نعتز بأن تكون رسالة تضامن من قطر إلى أهلنا في غزة ضيوف قطر، سنواصل دعم المبادرات التي توظّف الرياضة في خدمة الإنسان وتعزيز قيم الوحدة والعطاء".