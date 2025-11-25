- تعرض السد القطري لهزيمة أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة (1-3) في دوري أبطال آسيا، مما جمد رصيده عند نقطتين في المركز العاشر، بينما رفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة. - رغم تقدم السد في الشوط الأول بهدف كلودينهو، إلا أن الوحدة قلب الطاولة في الشوط الثاني بفضل تألق دوسان تاديتش وكايو، مما أكد بدايته الإيجابية في البطولة. - ارتكب السد أخطاء دفاعية حاسمة، مما كلفه غالياً، ويحتاج المدرب مانشيني إلى تحسين التنظيم الدفاعي لتفادي البداية السلبية وتحسين فرص الفريق في البطولة.

انقاد السد القطري إلى الهزيمة أمام مُضيفه نادي الوحدة الإماراتي، بنتيجة (1ـ3)، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد السد عند نقطتين في المركز العاشر، والذي كانت بدايته في المسابقة القارية دون المأمول حتى الآن.

وتلقى السد الخسارة الأولى بقيادة مدربه الإيطالي، روبيرتو مانشيني، بالرغم من أن بدايته في اللقاء كانت مميزة، إذ أنهى الشوط الأول متقدماً (1ـ0) من ركلة جزاء سجلها كلودينهو في الوقت البديل، ولكن الوضع تغيّر بشكل كامل في الفترة الثانية من اللقاء، التي اهتزت فيها شباك الفريق القطري ثلاث مرات، بعد تألق الصربي دوسان تاديتش، صاحب الثنائية، وكايو الذي سجل الهدف الثالث بـ"أسيست" من زميله الصربي، ليؤكد الوحدة الإماراتي بدايته الإيجابية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وارتكب السد أخطاء دفاعية حاسمة في الفترة الثانية، إذ لم يكن الفريق في أفضل حالاته من حيث غياب التركيز، الذي كلفه غالياً، وخاصة مراقبة تاديتش، الذي تمتّع بفرصة التصويب لتعديل النتيجة وصنع الفارق، وكان الوحدة أفضل بشكل واضح في الشوط الثاني، وانتصاره كان مستحقاً، بناءً على ما قدّمه في آخر 45 دقيقة من اللقاء، وسيكون مانشيني مجبراً على تعديل الأوضاع سريعاً، خاصة التنظيم الدفاعي لفريقه، حتى يمكنه التعويض لاحقاً، وتفادي البداية السلبية، التي باتت تهدد فرصه في التألق بهذه المسابقة، كما أن حصاد المدرب الإيطالي لا يبدو مشجعاً مع النادي القطري، بعدما حقق انتصاراً وحيداً فقط، في ثلاث مباريات رسمية.