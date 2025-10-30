السد يحسم كلاسيكو قطر بخماسية على الريان.. وانتصار مهم للغرافة

- حقق السد فوزاً كبيراً على الريان بنتيجة 5-1 في "كلاسيكو" الكرة القطرية، حيث سجل روبرتو فيرمينو هدفين، بينما أحرز خوخي بوعلام، أكرم عفيف، ورافا موخيكا الأهداف الأخرى، فيما سجل روجر غيديس هدف الريان الوحيد. - تصدر الغرافة جدول ترتيب دوري نجوم قطر مؤقتاً بعد فوزه على الدحيل 3-1، بفضل أهداف سيدو سانو وخوسيلو، بينما سجل لويس ألبيرتو هدف الدحيل الوحيد، الذي لعب بنقص عددي بعد طرد ماركو فيراتي. - يسعى فريق قطر لاستعادة الصدارة من خلال الفوز على الوكرة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة دون أي خسارة.

حقق السد انتصاراً كبيراً على غريمه الريان 5-1، في "كلاسيكو" الكرة القطرية، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر لكرة القدم. وتناوب على تسجيل خماسية الفائز البرازيلي روبرتو فيرمينو في مناسبتين، وخوخي بوعلام، وأكرم عفيف ورافا موخيكا، فيما أحرز روجر غيديس هدف الريان الوحيد.

ويأتي السد في المركز السادس بجدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 11 نقطة، وذلك بعد ثلاثة انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم، فيما يملك الريان 13 نقطة في المركز الرابع، من أربعة انتصارات وثلاث هزائم وتعادل.

وفي لقاء آخر، فاز الغرافة على ضيفه الدحيل 3-1، ليقفز إلى صدارة ترتيب جدول المسابقة مؤقتاً. وسجل الفائز ثلاثية، عبر السنغالي سيدو سانو في الدقيقة الـ23، والإسباني خوسيلو في الدقيقة الـ55، ثم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء، ليخطف "الفهود" انتصاراً ثميناً، بينما كان الإسباني لويس ألبيرتو قد سجل هدف الدحيل الوحيد، والذي لعب بنقص عددي منذ الدقيقة الـ77، بعد طرد لاعبه الإيطالي، ماركو فيراتي، كما ألغت تقنية الفيديو "فار" هدفاً سجله البولندي بياتيك للفريق الضيف، بسبب وجود مخالفة.

ورفع الغرافة رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة، أما الدحيل فتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس. وسيسعى قطر إلى استعادة صدارة جدول الترتيب (يحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة) من خمسة انتصارات وتعادلين ودون أي خسارة، من خلال الفوز على الوكرة، غداً الجمعة، من أجل الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم.