السد يتعاقد مع المدرب الروماني رزافان لوشيسكو لمدة موسمين

- أعلن نادي السد عن تعاقده مع المدرب الروماني رزافان لوشيسكو لمدة موسمين حتى 2028، بهدف تعزيز مكانة الفريق محليًا وقاريًا، خلفًا للإيطالي روبيرتو مانشيني. - يتضمن الطاقم الفني للمدرب الروماني ثلاثة مدربين مساعدين، ومدربين للياقة البدنية، ومدرب حراس مرمى، ومحلل أداء، مما يعكس استراتيجية النادي لتحقيق النجاحات. - يتمتع لوشيسكو بخبرة واسعة، حيث قاد نادي الجيش القطري سابقًا، وحقق نجاحات مع أندية أخرى، ويستعد الآن لتحقيق إنجازات جديدة مع السد.

أعلن نادي السد، اليوم الأحد، عن تعاقده مع المدرب الروماني رزافان لوشيسكو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2028.

وأوضح السد في بيان على موقعه الرسمي أن التعاقد مع لوشيسكو يأتي في إطار الاستراتيجية الرامية إلى مواصلة تحقيق النجاحات، وتعزيز مكانة الفريق على المستويين المحلي والقاري، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره.

وأضاف السد أن الطاقم الفني للمدرب الروماني سيضم ثلاثة مدربين مساعدين، ومدربين للياقة البدنية، إضافة إلى مدرب حراس مرمى ومحلل للأداء. ويأتي تعاقد السد مع لوشيسكو ليخلف الإيطالي روبيرتو مانشيني الذي غادر منصبه في يونيو/حزيران الماضي، بعدما قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري القطري في الموسم الماضي.

ميركاتو السد القطري يعلن رحيل مانشيني ويفتح الباب أمامه لتدريب إيطاليا

وسبق للمدرب الروماني قيادة نادي الجيش القطري في موسم 2012 - 2013، وقاده إلى دور الـ16 في أول مشاركة له في دوري أبطال آسيا. وأشرف لوشيسكو بعد ذلك على تدريب أندية بترولول بلويشتي الروماني وزانثي وباوك في اليونان، قبل توليه مهمة قيادة الهلال السعودي في الفترة من 2019 إلى 2021، ويستعد مع السد لقيادة الفريق نحو إنجازات جديدة.