السد يتسلح بهجومه لعبور فيسيل كوبي إلى نصف نهائي أبطال آسيا

يأمل فريق السد القطري، بلوغ الدور نصف النهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، عندما يواجه نظيره فيسيل كوبي الياباني، اليوم الخميس (الساعة 6:15 دقيقة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، في دور الثمانية من المسابقة، وذلك في أولى مباريات الأدوار النهائية التي تقام في مدينة جدة السعودية.

وحجز السد مقعده في دور الثمانية، بعد فوزه على الهلال السعودي بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء اللقاء الذي جرى يوم الاثنين الماضي، بنتيجة التعادل (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي. ويأمل السد، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين من قبل عامي 1989 و2011، أن يقدم عرضاً جيداً أمام الفريق الياباني من أجل المضي قدماً نحو بلوغ الدور قبل النهائي من المنافسة القارية، والاقتراب خطوة من اللقب الثالث في تاريخه.

ويدخل حامل لقب الدوري القطري، اللقاء بمعنويات مرتفعة، مستنداً إلى مجموعة من الأسماء البارزة التي تشكل العمود الفقري للفريق، وعلى رأسهم نجم المنتخب القطري أكرم عفيف، الذي يعد أحد أهم عناصر الإبداع الهجومي في الفريق، إلى جانب الإسباني رافا موخيكا، بالإضافة إلى الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو وكلاودينيو. ويشكل هذا الرباعي قوة هجومية ضاربة تمنح السد تنوعاً كبيراً في الحلول داخل الثلث الأخير من الملعب، سواء من حيث السرعة أو المهارة أو القدرة على الحسم أمام المرمى.

في المقابل يدخل فيسيل كوبي اللقاء بعد تأهله المستحق إلى دور الثمانية، عقب تجاوزه فريق سيول الكوري الجنوبي، حيث فاز ذهاباً بهدف نظيف، ثم حسم الإياب (2-1)، ليؤكد تفوقه في المواجهتين ويواصل مشواره القاري بثبات. وتحمل هذه المواجهة أهمية مضاعفة، ولا سيما أن الفائز منها سيقابل في الدور قبل النهائي المتأهل من لقاء الأهلي السعودي وجوهر دار التعظيم الماليزي، في مواجهة أخرى مرتقبة ضمن المسار نحو النهائي. وتُقام مواجهات الدور ربع النهائي خلال الفترة من اليوم الخميس إلى السبت القادم ومن لقاء واحد، حيث تُلعب المباريات على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية واستاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.