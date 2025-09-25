السد والدحيل يقتسمان النقاط ويواصلان الابتعاد عن صدارة الدوري القطري

- انتهت مباراة السد والدحيل بالتعادل السلبي في الجولة السادسة من دوري نجوم قطر، ليبقى الفريقان في المركزين الخامس والسادس برصيد ثماني نقاط لكل منهما، مع استمرار ابتعادهما عن المتصدرين بفارق خمس نقاط. - السد حاول استعادة توازنه بعد تعثراته الأخيرة، بينما سعى الدحيل لمواصلة انتصاراته، لكن الدفاع القوي وتألق الحارس مشعل برشم حالا دون تسجيل الأهداف. - في مباراة أخرى، فاز الغرافة على الريان 3-2، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الريان عند 10 نقاط في المركز الرابع.

انتهت مواجهة السد والدحيل على استاد جاسم بن حمد، على وقع التعادل السلبي، اليوم الخميس، في لقاء اتسم بالندية الكبيرة، من دون أن ينجح أي من الفريقين في هز الشباك، ليكتفيا بتقاسم النقاط، في الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.

وجاءت هذه النتيجة لتُبقي الفريقين في وضعيتهما الحالية على جدول الترتيب، حيث رفع كل منهما رصيده إلى ثماني نقاط في المركزين الخامس للدحيل، والسادس لغريمه، ما يعني استمرار ابتعادهما عن المتصدرين الشمال وقطر بفارق النقاط نفسه (5 نقاط)، مع أفضلية طفيفة للدحيل بفارق الأهداف.

وحاول السد حامل لقب النسختين الماضيتين استعادة توازنه، بعد تعثراته الأخيرة (خسارة أمام الشحانية وتعادل مع الوكرة)، لكنه عجز عن استغلال الفرص الحاسمة أمام الدحيل، في حين سعى الأخير إلى استكمال صحوته بعد الانتصارين الكبيرين على أم صلال والعربي، إلا أنه هو الآخر اصطدم بدفاع صلب، وتألق الحارس مشعل برشم، ليكتفي بنقطة واحدة.

ورغم أن المواجهة لم تحمل أهدافاً، جاءت قوية من الناحية البدنية والفنية، وحملت دلالات مهمة، قبل خوض الفريقين الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، حين يستضيف الدحيل الأهلي السعودي يوم الاثنين المقبل، بحثاً عن تعويض خسارته أمام الهلال في الرياض، فيما يستقبل السد، الشارقة الإماراتي، يوم الثلاثاء، بعد تعادله مع الشرطة العراقي 1-1، في الجولة الافتتاحية. يُذكر أن المواجهات المباشرة الـ 15 الأخيرة بين السد والدحيل، شهدت تفوقاً واضحاً للسد، بسبعة انتصارات مقابل أربعة للدحيل، وخمسة تعادلات.

وفي قمة آخرى، فاز الغرافة على الريان بثلاثة أهداف لاثنين. وسجل للغرافة كل من دامي تراوري في الدقيقة 17 وأحمد الجانحي في الدقيقة 44 والجزائري ياسين إبراهيمي من ركلة جزاء في الدقيقة (90+1)، فيما أحرز هدفي الريان المهاجم البرازيلي روجر غيديش في الدقيقتين 42 و 84 من ركلة جزاء. واستعاد الغرافة التوازن بعد التعادل السلبي مع الشمال في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى النقطة 13 وتقدم إلى المركز الثالث، متأخراً بفارق الأهداف عن المتصدرين الشمال وقطر، في المقابل تجمد رصيد الريان عند النقطة العاشرة في المركز الرابع مؤقتاً.