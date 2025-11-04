السد لتأكيد العودة من بوابة الأهلي.. ومواجهة بين الاتحاد والشارقة

- يستضيف نادي السد القطري الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا، حيث يسعى السد لاستعادة توازنه بعد سلسلة هزائم، معتمداً على لاعبيه المميزين مثل أكرم عفيف، بينما يضم الأهلي نجومًا مثل رياض محرز ويهدف لتحقيق نتيجة إيجابية بقيادة المدرب ماتياس يايسله. - تكتيكياً، يركز الأهلي على الهجوم مستفيداً من خبرته القارية، بينما يسعى السد للسيطرة على منتصف الملعب واستغلال المرتدات، معتمداً على دعم الجماهير وتفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة. - في مباراة أخرى، يواجه اتحاد جدة نادي الشارقة الإماراتي، حيث يسعى الاتحاد لتحقيق فوزه الثاني في البطولة، معتمداً على إيقاعه الهجومي، بينما يركز الشارقة على الدفاع والهجمات المرتدة.

تُستكمل اليوم الثلاثاء، مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم، حين يستضيف نادي السد القطري على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، نظيره الأهلي السعودي، في مواجهة قوية للغاية، بينما يلعب اتحاد جدة السعودي أمام الشارقة الإماراتي في مواجهة قوية أيضاً ضمن دوري المجموعات، الذي يشهد إثارة بالغة في ظلّ سعي أفضل الأندية في منطقة الغرب للتأهل والمنافسة على اللقب الذي حققه الأهلي نفسه الموسم الماضي.

ويدخل السد المباراة بعدما تنفّس الصعداء أخيراً، عقب انتصار مهمٍ في الدوري أمام الريان بنتيجة 5-1 بعد سلسلة من الهزائم المتتالية أدخلته في دوامة كبيرة وأزمة ثقة قبل أن يستعيد توازنه في نهاية الأسبوع الماضي، ولا سيما أن الفريق السداوي حقق فقط نقطتين حتى اللحظة في البطولة القارية، بتسجيله ثلاثة أهداف وتلقيه خمسة، إذ لم يكن جاهزاً في العديد من المناسبات، رغم امتلاكه العديد من اللاعبين المميزين في تشكيلته.

ويُدرك نادي السد أن المهمة لن تكون سهلة أبداً أمام خصمٍ يعجُّ هو الآخر بالنجوم، ويمتلك ثقة كبيرة بعد تتويجه باللقب في الموسم الماضي، وهو الذي يضمّ في صفوفه النجم الجزائري رياض محرز، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، إلى جانب المهاجم الإنكليزي إيفان توني، والعاجي فرانك كيسييه تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، الساعي بطبيعة الحال لتسجيل هدفٍ مُبكر خارج الديار من أجل إرباك الخصم على أرضه وأمام جماهيره، ولا سيما أن تسجيل الفريق القطري لهدفٍ مُبكر سيعطيه زخماً كبيراً للاستمرار في الضغط على الضيوف، وسط ترقبٍ لما سيُقدمه العديد من العناصر في الفريق القطري أمثال النجم أكرم عفيف، رغم أن الأنظار ستكون شاخصة بشكل أكبر إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي دافع عن الأهلي السعودي في الفترة الماضية بعد انتقاله إلى الدوري هناك قادماً من ليفربول الإنكليزي، وبالتالي يريد إثبات نفسه في قطر بعدما فرّط بخدماته فريقه السابق، فهل يكون الورقة الرابحة للمدرب الإسباني فيليكس سانشيز، الساعي لتحقيق إنجازٍ تاريخي مع السد، على غرار ما فعل مع منتخب قطر حين توج قبل سنوات بكأس آسيا.

تكتيكياً، سيُحاول الأهلي أن ينطلق بنزعة هجوميّة من البداية، مستفيداً من خبرته في البطولة، في حين أنّ السد سيحاول السيطرة على منتصف الملعب واستغلال المرتدّات، ولعلّ أبرز نقاط القوة في الفريق السعودي عامل الخبرة القارية، وحتى على الصعيد الفردي، في حين أن الفريق القطري يمتلك ورقة الأرض والجمهور ودافعاً قوياً لتعويض ما فاته والعودة مجدداً برسالة تحذير لبقية الأندية، أن ما حصل خلال الفترة الماضية كان مجرّد كبوة، مع الإشارة إلى أن مواجهات الفريقين في المباريات السابقة تشير إلى تقدّم السد بثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين وتعادلين.

على المقلب الآخر وفي مباراة ثانية، يتطلع نادي الاتحاد السعودي إلى تحقيق الفوز الثاني في هذه النسخة بعدما انتصر في الجولة الماضية على حساب الشرطة العراقي، لكنه سقط قبلها للمفارقة أمام فريقين إماراتيين، هما شباب الأهلي والوحدة، بالتالي سيحاول التفوق على نادي الشارقة الذي تعرّض لثلاث هزائم متتالية في الفترة الماضية، وخسر أمام تراكتور الإيراني بخماسية بيضاء زادت الضغط على لاعبي الفريق، الذي يمتاز عادة بقوته في خط الوسط والانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم.

وسيُحاول نادي الاتحاد بطبيعة الحال أن يفرض إيقاعه من البداية، وخصوصاً في ملعبه وبين جماهيره. أما الشارقة، فسيعتمد على التكتّل وعلى الهجمات المرتدّة أو الكرات الثابتة، خصوصاً أن زملاء النجم الفرنسي كريم بنزيمة يمتلكون الحافز لتحقيق اللقب بعدما دعمت الفرق السعودية صفوفها في العامين الأخيرين بلاعبين من الصف الأول ينشطون في القارة الأوروبية، بينما يعوّل الفريق الإماراتي على المهاجم الألماني ري ماناغ الذي أحرز هدفين حتى اللحظة.