السد في لفتة إنسانية يكرّم رمضان "ابن غزة"

حرص نادي السد القطري على التذكير بتضحيات أهالي قطاع غزة، بعدما كرّم الطفل رمضان، مؤكّداً بذلك تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي عاش منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على وقع حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، مما أدّى إلى استشهاد عشرات الآلاف، أغلبهم من الأطفال.

وقدّم نادي السد القطري لفتة إنسانية مؤثرة، بنشره مقطع فيديو على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، الأحد، وثّق من خلاله زيارة الطفل الفلسطيني رمضان، أحد مشجّعي الفريق، الذي قضى وقتاً داخل النادي وبين لاعبيه. وبعد كلمة أحد الإداريين التي حملت رسالة تضامن إنسانية قال فيها: "نشكر الأطفال على حضورهم معنا، ونتشرّف بذلك، فهم وأهل غزّة يستحقون التقدير والإجلال على ما قدّموه من تضحيات رغم ما واجهوه".

وأعرب الطفل رمضان عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة "أنا فخور بكم، وأعجبت كثيراً بما قدّمه اللاعب حسن الهيدوس عبر التبرع لمدرسة رياضية في غزة، وإن شاء الله يتقبل الله هذه الأعمال الصالحة وتكون في ميزان حسناتكم"، ليرد عليه نجم السد "أكيد أن وقوفنا مع غزة حق وواجب علينا جميعاً، ونحن سعداء بلقياك ونتمنى أن نسعدك في المباريات المقبلة".

وتفاعل لاعبو السد مع كلمات الطفل بالتصفيق والتشجيع، قبل أن يقدّموا له مجموعة من الأقمصة التذكارية الموقّعة، في لحظة امتزجت فيها الإنسانية بالرياضة. وغادر رمضان مقر النادي بابتسامة عريضة تحمل معاني الفخر والامتنان، فيما بقيت مبادرة السد رسالة قوية للتذكير بمعاناة أطفال غزة، وبأن الرياضة يمكن أن تكون جسراً للمحبة والتضامن قبل أن تكون ساحة للمنافسة.