السد بطلاً للدوري القطري للمرة الـ19 بعد حسمه القمة أمام الشمال

- توج نادي السد بلقب الدوري القطري للمرة الـ19 في تاريخه بعد فوزه على نادي الشمال بنتيجة 3-2، بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي يسعى لتحقيق المزيد من الألقاب هذا الموسم، بما في ذلك دوري أبطال آسيا. - افتتح أكرم عفيف التسجيل للسد، تلاه هدفان من روبرتو فيرمينو وباولو أوتافيو، بينما سجل بغداد بونجاح وجيسون موريو للشمال، ليحسم السد اللقب بعد منافسة قوية. - يُعتبر السد من أنجح الأندية القطرية، حيث يحمل أرقامًا قياسية في التتويجات المحلية، بما في ذلك 19 لقبًا في الدوري ولقبين في دوري أبطال آسيا.

توج نادي السد بلقب الدوري القطري (نجوم بنك الدوحة) للمرة الـ19 في تاريخه، بعد تفوقه في الجولة الأخيرة اليوم الاثنين على حساب ملاحقه ووصيفه نادي الشمال بنتيجة 3-2، على استاد جاسم بن حمد.

ورفع نادي السد رصيده إلى 45 نقطة، تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي كان يمني النفس كذلك في حصد المزيد من الألقاب هذا الموسم، وعلى رأسها دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخروج بسيناريو صعب أمام فيسيل كوبي الياباني من ربع النهائي عقب الخسارة بركلات الترجيح.

وكان السد قد حسم قبل فترة لقب الدوري المحلي عقب خسارة الشمال أمام نادي قطر، لكن بسبب هفوة إدارية عقب إشراك لاعب محترف بدلاً من آخر محلي رغم وجود العدد المسموح به قانونياً على مستوى الأجانب في أرضية الميدان، تقرر منح النقاط للطرف الأول مما أعاده إلى المنافسة مجدداً، إلا أن السد عرف كيف ينهي الأمور في أرضية الميدان.

وافتتح نادي السد باب التسجيل عن طريق النجم القطري أكرم عفيف في الدقيقة 20 بعد تمريرة من قبل زميله بدرو ميغيل، ليضيف مهاجم ليفربول السابق، البرازيلي روبرتو فيرمينو بعدها الهدف الثاني في الدقيقة 22 عقب كرة حاسمة من كلاودينيو، قبل أن يقلص الشمال الفارق عبر الجزائري، هداف نادي السد سابقاً، بغداد بونجاح في الشوط الثاني (د.65)، ليعود الزعيم بعدها لإحراز الهدف الثالث عن طريق باولو أوتافيو (د.68)، ليذلل لاحقاً الكولومبي جيسون موريو الفارق من علامة الجزاء (د.85).

كرة عربية الشمال يحيي آماله بلقب الدوري القطري بعد قرار الاتحاد المحلي

وبذلك وصل نادي السد الذي تأسس في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1969 في العاصمة القطرية الدوحة إلى لقبه التاسع عشر في تاريخه، والثالث توالياً، بعدما سيطر على المسابقة في السنوات الأخيرة مع العلم أن أول تتويج له كان في موسم 1971-1972، ليحقق بعدها ألقاباً في أعوام 1973 و1974 و1979، ثم خمسة إنجازات في الثمانينيات، قبل أن يغيب عن المشهد خلال التسعينيات حتى موسم 1999-2000 يوم توج باللقب التاسع عقب انتظار دام عشر سنوات، ليتابع بعدها صعوده إلى منصات التتويج وصولاً حتى عام 2026.

ويُعتبر السد من أنجح الأندية القطرية على الإطلاق، فهو صاحب أكبر عدد من التتويجات المحلية في الدوري، كما أنّه حامل لقب كأس الأمير في 19 مناسبة، وهو رقمٌ قياسي، على غرار لقب كأس قطر (8 مرات)، وكأس السوبر (15 مرة)، إضافة إلى حصده لقب دوري أبطال آسيا موسمي 1988-1989 وكذلك في 2011.