السد بطلاً لقطر للمرة الـ19 معززاً رقمه القياسي

- حسم نادي السد لقب الدوري القطري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه والثالثة توالياً، بعد خسارة ملاحقه الشمال أمام نادي قطر، مما أنهى الصراع على الصدارة حسابياً قبل الجولة الأخيرة. - تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، أعاد السد إحياء سيناريو "الثلاثية المتتالية" للمرة الثالثة في تاريخه، مؤكداً سيطرته على المسابقة في السنوات الأخيرة. - تأسس نادي السد في 1969 ويُعتبر من أنجح الأندية القطرية، حيث يحمل أرقاماً قياسية في التتويجات المحلية والدولية، بما في ذلك دوري أبطال آسيا.

حسم نادي السد لقب الدوري القطري (نجوم بنك الدوحة) رسمياً، قبل إسدال الستار على الموسم الكروي الحالي 2025-2026 بجولة واحدة، مستفيداً من خسارة ملاحقه المباشر الشمال أمام نظيره نادي قطر بنتيجة 2-0 اليوم الاثنين، في مواجهة مؤجلة من المرحلة الـ17، لينهي الصراع على الصدارة حسابياً.

وكان السد قد حقق الفوز الأربعاء الماضي حين خاض مباراته ضمن الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري القطري، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، مقابل 37 للشمال الذي كان يُمني النفس في تحقيق الفوز أمام نادي قطر في اللقاء المؤجل ليستمرّ في ضغطه على صاحب المركز الأول، لكنه مُني بالهزيمة التي أنهت آماله في المنافسة رسمياً.

ودوّن بذلك السد اسمه بطلاً للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، والثالثة توالياً، في تأكيدٍ صريح لسيطرته على المسابقة في السنوات الأخيرة، كما أعاد الفريق إحياء سيناريو "الثلاثية المتتالية" للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق أن حققها بين 1978-1981 و1986-1989، قبل أن يكررها في النسخ الحديثة: 2023-2024، 2024-2025 و2025-2026.

وجاء حسم مسابقة الدوري المحلي هذه المرة من دون الحاجة إلى انتظار الجولة الأخيرة، في انعكاسٍ للموسم الذي قدّمه النادي تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي كان قد خلف الإسباني فيليكس سانشيز عقب النتائج المتذبذبة ببداية رحلة الزعيم.

وكان نادي السد قد تأسس في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1969 في العاصمة القطرية الدوحة، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة السد التي يقع بها مقرّ النادي، ويُعتبر من أنجح الأندية القطرية على الإطلاق، فهو صاحب أكبر عدد من التتويجات المحلية في الدوري، كما أنّه حامل لقب كأس الأمير في 19 مناسبة وهو رقمٌ قياسي، على غرار لقب كأس قطر (8 مرات)، وكأس السوبر (15)، إضافة إلى حصده لقب دوري أبطال آسيا موسمي 1988-1989 وكذلك في 2011.