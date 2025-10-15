السد القطري يقيل سانشيز.. سلسلة إخفاقات بعد لقب آسيا مع العنابي

- أنهى نادي السد القطري علاقته مع المدرب الإسباني فيليكس سانشيز بالتراضي بعد تراجع الأداء، وسيتولى المدرب المساعد سيرخيو أليغري قيادة الفريق مؤقتاً. - سانشيز، الذي قاد قطر للفوز بكأس آسيا 2019، واجه سلسلة من الإخفاقات، بما في ذلك الخروج المبكر من كأس العالم 2022، مما أدى إلى إنهاء عقده مع الاتحاد القطري. - بعد مغادرته قطر، تولى سانشيز تدريب منتخب الإكوادور، لكنه أُقيل بعد الإقصاء من كوبا أميركا 2024، مما يعكس تراجعاً في مسيرته التدريبية.

أنهى نادي السد القطري علاقته مع المدرب الإسباني فيليكس سانشيز (49 عاماً) بالتراضي، بعد فترة قصيرة من توليه المسؤولية الفنية للفريق، في خطوة جاءت بعد تراجع الأداء والنتائج، لتُغلق صفحة جديدة في مسيرة المدرب، الذي ارتبط اسمه طويلاً بكرة القدم القطرية.

وأعلن النادي القطري، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن المدرب المساعد سيرخيو أليغري سيتولى قيادة الفريق مؤقتاً، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد، مؤكداً أن القرار جاء بالتفاهم بين الطرفين. وتأتي هذه الإقالة امتداداً لمسارٍ تنازلي في مسيرة المدرب الإسباني، منذ إنجازه التاريخي مع منتخب قطر، عندما قاده إلى التتويج بلقب كأس آسيا 2019، لأول مرة في تاريخه، بعد فوز مميز في النهائي على اليابان (3-1). لكن ما تلا ذلك كان سلسلة من الإخفاقات على المستويين الدولي والمحلي.

وقاد سانشيز منتخب قطر في كأس العالم 2022 على أرضه، إلا أن "العنابي" ودّع البطولة من دور المجموعات، بعد ثلاث هزائم متتالية، ما أثار موجة من الانتقادات حول أسلوب اللعب، والتحضير الذهني والفني لـ "الأدعم". وبعدها بفترة قصيرة، أنهى الاتحاد القطري علاقته بالمدرب الإسباني، ليغادر الرجل الذي قاد مختلف الفئات السنية منذ 2013.

ولم تكن رحلة سانشيز خارج الدوحة أوفر حظاً، إذ تولى تدريب منتخب الإكوادور في عام 2023، لكنه أُقيل بعد الإقصاء من "كوبا أميركا" 2024 أمام الأرجنتين، لتتواصل سلسلة النتائج السلبية، التي لاحقته منذ رحيله عن قطر. ومع رحيل فيليكس سانشيز، تُطوى صفحة مدرب صنع المجد الآسيوي لقطر، قبل أن تتوالى بعدها التعثرات، لتتحول تجربته من رمز للإنجاز التاريخي إلى قصة تراجع متسلسل داخل وخارج الدوحة.