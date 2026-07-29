- إلياس السخيري، قائد منتخب تونس، يقترب من مغادرة فرانكفورت الألماني خلال الميركاتو الصيفي، رغم ارتباطه بعقد لموسم إضافي، وسط اهتمام من كولن الألماني وفيورنتينا وتورينو الإيطاليين، مع توقعات بقبول فرانكفورت عرضاً بقيمة مليوني يورو. - السخيري، الذي خاض 200 مباراة في الدوري الألماني وسجل 20 هدفاً، قد يودع الدوري الألماني بعد مسيرة بين كولن وشتوتغارت، حيث انتقل من مونبلييه الفرنسي في 2019. - قراره المستقبلي قد يؤثر على مشاركاته الدولية مع منتخب تونس، خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها في كأس العالم الأخيرة.

ستشهد مسيرة قائد منتخب تونس في كأس العالم 2026، إلياس السخيري (31 عاماً) تحولاً خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مع انتشار تقارير تؤكد أنه بات قريباً من الرحيل عن فريق فرانكفورت الألماني. ورغم أنه ما زال مرتبطاً بعقد مع النادي الألماني لموسم إضافي، إلا أن السخيري لم يعد مرحباً به في فرانكفورت الذي تعاقد معه في صفقة انتقال حرّ في صيف 2023، قادماً من نادي كولن الألماني.

وأفاد تقرير نشره موقع أفريكا فوت، الثلاثاء، بأن عدة فرق تتابع السخيري في الأيام الماضية، منها فريقه السابق كولن الذي يخطط للتعاقد معه مجدداً، وكذلك فريقان من الدوري الإيطالي هما فيورنتينا وتورينو، كذلك قد تحمل الساعات المقبلة اهتماماً جديداً من أندية أخرى، منها الفرق العربية، ذلك أن التقديرات تشير إلى أن فرانكفورت لن يُبالغ في طلباته المالية وسيقبل عرضاً بقيمة مليوني يورو، للموافقة على رحيل اللاعب التونسي عن صفوفه.

كرة عربية السخيري يبصم على مشاركة فاشلة... ورسالة صادمة من القائد بعد البطولة

وفي انتظار أن يحسم السخيري قراره النهائي، بالاتفاق مع إدارة فريقه، يبدو أنه سيودع الدوري الألماني بعد سنوات قضاها بين كولن وشتوتغارت، فقد غادر نادي مونبلييه الفرنسي في عام 2019 ليرفع التحدي في ألمانيا، وخلال هذه السنوات خاض 200 مباراة في الدوري الألماني حسب إحصائيات موقع ترانسفيرماركت، سجل 20 هدفاً وصنع 12 هدفاً. وهذه الخطوة ستكون مهمة بعد خيبة كأس العالم الأخيرة، فقد كان السخيري من بين نقاط ضعف منتخب تونس بعد أن ارتكب أخطاءً عديدة ساهمت في وداع المسابقة منذ الدور الأول، وقراره المستقبلي قد يكون له تأثير بمستقبل مشاركاته الدولية مع منتخب بلاده، بعد الانتقادات القوية التي تعرّض لها.