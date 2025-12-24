السخيري يدخل تاريخ منتخب تونس من بوابة الـ100 هدف

كرة عربية
الرباط

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
24 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 00:21 (توقيت القدس)
السخيري يحتفل بهدفه ضد أوغندا في كأس أمم أفريقيا، 23 أغسطس 2025 (بول إليس/فرانس برس)
السخيري خلال احتفاله بهدفه ضد أوغندا بكأس أمم أفريقيا، 23 أغسطس 2025 (بول إليس/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- إلياس السخيري يدخل تاريخ منتخب تونس بتسجيله الهدف رقم 100 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، مما يعزز آمال "نسور قرطاج" في تحقيق نتائج مميزة تحت قيادة المدرب سامي الطرابلسي.
- رغم الانتقادات السابقة بسبب الأداء في البطولات الأخيرة، يعد السخيري من أبرز نجوم المنتخب، حيث ساهم في تأهل تونس لكأس العالم 2026، ويعد الجماهير بأداء مقنع في النسخة الحالية من البطولة الأفريقية.
- يسعى منتخب تونس لتحقيق لقبه الثاني في كأس أمم أفريقيا، بعد فوزه الوحيد في 2004، وسط تطلعات كبيرة من الجماهير والإعلام.

دخل نجم منتخب تونس، إلياس السخيري (30 عاماً)، تاريخ "نسور قرطاج"، بعدما سجل الهدف الأول في شباك منتخب أوغندا، مساء الثلاثاء، في المواجهة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، المقامة حالياً في المغرب.

ووضع السخيري الكرة في شباك حارس منتخب أوغندا عند الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، عبر رأسية متقنة للغاية، ليدخل صاحب الثلاثين عاماً تاريخ منتخب تونس، بعدما سجل الهدف رقم 100 لمصلحة "نسور قرطاج" في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تبحث فيها كتيبة المدرب سامي الطرابلسي عن تحقيق نتائج جيدة، والوصول إلى الأدوار المتقدمة.

ويُعد السخيري أحد أبرز نجوم منتخب تونس، في السنوات الماضية، بعدما ساهم في وصول "نسور قرطاج" إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، خلال الصيف المقبل، لكن صاحب الثلاثين عاماً قدم وعداً لجماهير "نسور قرطاج"، عندما أكد في حديثه لوسائل الإعلام أنهم يريدون تقديم الأداء المقنع في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

المدرب ميلوتين سريدوفيتش وجمهور منتخب الجزائر في كأس العرب (Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

ميتشو لـ"العربي الجديد": الجزائر تملك كل شيء وهذه حظوظ العرب

وعانى نجوم منتخب تونس انتقادات واسعة، بسبب الخروج من مرحلة المجموعات، في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر، بالإضافة إلى تخوف الجماهير ووسائل الإعلام من عدم قدرة كتيبة المدرب سامي الطرابلسي على تقديم الأداء المقنع في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما عانى "نسور قرطاج" في النسخة الماضية، عقب خروجهم من مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من المنافسة على اللقب.

ويطمح منتخب تونس لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما جاء تاجه الوحيد في عام 2004 عندما استضاف المنافسات على أرضه، يوم انتصر على المغرب في النهائي بنتيجة 2-1 عن طريق البرازيلي - التونسي فرانسيلودو سانتوس، وزياد الجزيري، كما حقق "نسور قرطاج" المركز الثاني مرتين في نسختي 1965 و1996.

دلالات
بطولات
المساهمون
المزيد في رياضة
لقطة من لقاء تونس وأوغندا، 23 ديسمبر 2025 (سيباستيان بوزون/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

منتخب تونس يحقق بداية مثالية بانتصار عريض على أوغندا

فيلود خلال أمم أفريقيا 2024 مع بوركينا فاسو 30 يناير 2024(فاضل سينا/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

فيلود: الجزائر تملك الأفضل وأرشحها لنصف نهائي الكان لهذه الأسباب

جمهور المغرب مُتحمس للبطولة الأفريقية وسيارة تاكسي تتزين بصورة عن البطولة (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

"تاكسي" من الدار البيضاء: الروح الرياضية بين الوداد والرجاء أولاً