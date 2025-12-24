السخيري يدخل تاريخ منتخب تونس من بوابة الـ100 هدف

- إلياس السخيري يدخل تاريخ منتخب تونس بتسجيله الهدف رقم 100 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، مما يعزز آمال "نسور قرطاج" في تحقيق نتائج مميزة تحت قيادة المدرب سامي الطرابلسي. - رغم الانتقادات السابقة بسبب الأداء في البطولات الأخيرة، يعد السخيري من أبرز نجوم المنتخب، حيث ساهم في تأهل تونس لكأس العالم 2026، ويعد الجماهير بأداء مقنع في النسخة الحالية من البطولة الأفريقية. - يسعى منتخب تونس لتحقيق لقبه الثاني في كأس أمم أفريقيا، بعد فوزه الوحيد في 2004، وسط تطلعات كبيرة من الجماهير والإعلام.

دخل نجم منتخب تونس، إلياس السخيري (30 عاماً)، تاريخ "نسور قرطاج"، بعدما سجل الهدف الأول في شباك منتخب أوغندا، مساء الثلاثاء، في المواجهة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، المقامة حالياً في المغرب.

ووضع السخيري الكرة في شباك حارس منتخب أوغندا عند الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، عبر رأسية متقنة للغاية، ليدخل صاحب الثلاثين عاماً تاريخ منتخب تونس، بعدما سجل الهدف رقم 100 لمصلحة "نسور قرطاج" في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تبحث فيها كتيبة المدرب سامي الطرابلسي عن تحقيق نتائج جيدة، والوصول إلى الأدوار المتقدمة.

ويُعد السخيري أحد أبرز نجوم منتخب تونس، في السنوات الماضية، بعدما ساهم في وصول "نسور قرطاج" إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، خلال الصيف المقبل، لكن صاحب الثلاثين عاماً قدم وعداً لجماهير "نسور قرطاج"، عندما أكد في حديثه لوسائل الإعلام أنهم يريدون تقديم الأداء المقنع في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وعانى نجوم منتخب تونس انتقادات واسعة، بسبب الخروج من مرحلة المجموعات، في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر، بالإضافة إلى تخوف الجماهير ووسائل الإعلام من عدم قدرة كتيبة المدرب سامي الطرابلسي على تقديم الأداء المقنع في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما عانى "نسور قرطاج" في النسخة الماضية، عقب خروجهم من مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من المنافسة على اللقب.

ويطمح منتخب تونس لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما جاء تاجه الوحيد في عام 2004 عندما استضاف المنافسات على أرضه، يوم انتصر على المغرب في النهائي بنتيجة 2-1 عن طريق البرازيلي - التونسي فرانسيلودو سانتوس، وزياد الجزيري، كما حقق "نسور قرطاج" المركز الثاني مرتين في نسختي 1965 و1996.