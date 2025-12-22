السخيري يحذر من منتخب أوغندا ويؤكد: هدفنا كبير في كأس أمم أفريقيا

- إلياس السخيري يؤكد على تطور المنتخبات الأفريقية ويشدد على أهمية تقديم صورة جيدة عن منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا 2025، مستفيدين من خبرة اللاعبين ودعم المواهب الشابة. - المواجهة ضد أوغندا تعتبر تحدياً كبيراً بعد الإخفاق في كأس العرب، حيث يسعى المنتخب التونسي لتحقيق نتيجة إيجابية تؤثر على مشواره في البطولة. - السخيري يعبر عن الثقة في قدرة الفريق على التعامل مع المواقف الصعبة، مشدداً على أهمية الفوز في المباراة الأولى لتعزيز فرص النجاح في المسابقة.

تحدث نجم منتخب تونس إلياس السخيري (30 عاماً)، في المؤتمر الصحافي اليوم الاثنين، عن الأهداف التي جرى وضعها في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، قبل المواجهة المرتقبة ضد منتخب أوغندا، غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

وقال إلياس السخيري: "لقد تطورت المنتخبات كثيراً في القارة الأفريقية، وتحدثنا نحن اللاعبين عن هذه القضية فيما بيننا أثناء التدريبات وفي الاجتماعات الخاصة بنا في الفندق، ولدينا مجموعة من اللاعبين المتحفزين للغاية لتقديم صورة جيدة عن منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا، لأن لديهم الخبرة الكبيرة، ونحن نحتاج الجميع، ونريد المساعدة في تحقيق النتائج المرجوة منا، وعلينا تقديم المساعدة للمواهب الشابة في منتخب تونس".

وتابع السخيري: "نعلم جيداً أن المواجهة ضد منتخب أوغندا ستكون صعبة، لكن نحن متحفزون للغاية بعد الإخفاق في بطولة كأس العرب الأخيرة بقطر، والمباراة الأولى في كأس أمم أفريقيا الحالية ستكون نتيجتها مؤثرة على باقي مشورانا في هذه النسخة، ومنافسنا قوي للغاية، لأنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين الذين لديهم حافز قوي، ويريدون تحقيق المفاجأة على حسابنا".

وختم السخيري حديثه: "كما قلت، المواجهة ضد أوغندا مهمة، ونعرف ذلك جيداً، وعلينا تحقيق الفوز في المباراة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا، ونعرف أن كل لقاء في هذه المسابقة القارية صعب، لكن نريد الانتصار، ونأمل تقديم صورة جيدة عن منتخب تونس، لأن لدينا لاعبين يتمتعون بالخبرة اللازمة حتى نتعامل مع المواقف الصعبة، ولدينا ثقة حقيقة بأنفسنا".