السباحة ستينبرغن تحطّم الرقم القياسي في سباق 100 متر حرّة

- حطّمت السباحة الهولندية ماريت ستينبرغن الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر حرّة بزمن 51.68 ثانية، متجاوزة الرقم السابق للسويدية سارا سيوستروم، مما يعزز فرصها في بطولة أوروبا المقبلة. - بدأت ستينبرغن مسيرتها الرياضية في سن 13، حيث حققت ميداليتين فضيتين في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي، وفازت بذهبية في دورة الألعاب الأوروبية 2015. - مثّلت هولندا في بطولة العالم للألعاب المائية 2015، حيث أحرزت ميداليتين فضيتين في سباقات التتابع للسيدات والمختلط.

خطفت السباحة الهولندية ماريت ستينبرغن (26 عاماً) الأضواء اليوم السبت، بعدما حطّمت بطلة العالم لعامي 2024 و2025 الرقم القياسي للسباحة في 100 متر حرّة، متجاوزة الرقم الأسطوري المسجل باسم السويدية سارا سيوستروم في يوليو/ تموز 2017، محققة إنجازاً كبيراً في تاريخ هذه الرياضة.

واستطاعت ماريت ستينبرغن قطع المسافة خلال 51.68 ثانية خلال بطولة "سيتي كولي تروفي" في العاصمة الإيطالية روما، متجاوزة زمن سيوستروم البالغ 51.71 ثانية، والذي كانت قد حققته خلال مونديال بودابست، لتؤكد بذلك أنّها صاحبة الكعب الأعلى للظفر بلقب بطولة أوروبا خلال الفترة المقبلة حين تنطلق المنافسات في سان دوني بفرنسا بين 10 و16 أغسطس/ آب المقبل.

ولدت ماريت ستينبرغن يوم 11 يناير/ كانون الثاني عام 2000، وبعمر 13 سنة، شاركت في مهرجان الشباب الأولمبي الصيفي الأوروبي، وحصدت ميداليتين فضيتين (في 50 متراً سباحة حرة و100 متر حرة)، ثم حضرت في يونيو/ حزيران 2015، في النسخة الأولى من دورة الألعاب الأوروبية في باكو بأذربيجان، ويومها فازت بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر سباحة حرة متفوقةً على الروسية أرينا أوبينيشيفا.

مثّلت ستينبرغن هولندا في بطولة العالم للألعاب المائية عام 2015، حين شاركت في سباقي تتابع، وفازت بميدالية فضية في اليوم الأول من المنافسات في سباق التتابع الحر 4 ×100 متر للسيدات، حيث سبحت في المرحلة الثانية من التصفيات والمرحلة الثالثة من النهائي، كما حازت على ميدالية فضية أخرى ضمن فريق التتابع الحر المختلط 4 × 100 متر.