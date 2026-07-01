الزوجات والفوضى سبب الوداع المونديالي.. ماتيوس يكشف ما أخفته ألمانيا

- كشف لوثار ماتيوس عن أسباب خروج ألمانيا من كأس العالم 2026، مشيراً إلى تدخل العائلات في شؤون اللاعبين وتأثيرها السلبي على الأجواء داخل الفريق، مما أدى لفقدان التركيز والإقصاء أمام باراغواي بركلات الترجيح. - أشار ماتيوس إلى أن وجود العائلات منذ البداية خلق مشاكل إضافية، مثل التوترات المتعلقة بالسفر وحجوزات الفنادق، مما أثر على أداء اللاعبين داخل وخارج الملعب. - رغم محاولات الفريق والجهاز الفني لاحتواء الوضع، إلا أن التوترات الداخلية تسربت إلى الإعلام، مما أضعف تركيز اللاعبين على البطولة.

سارع أسطورة منتخب ألمانيا السابق لوثار ماتيوس (65 عاماً)، إلى الكشف عن تفاصيل وأسباب خروج "المانشافت" بهذه الطريقة من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، رغم أن رفاق القائد جوشوا كيميش كانوا من المرشحين لحصد اللقب الدولي.

وقال لوثار ماتيوس في تصريحاته لصحيفة بيلد الألمانية، الأربعاء، إن السبب الحقيقي وراء الخروج من بطولة كأس العالم 2026 يعود إلى المشاكل بين اللاعبين، الذين سمحوا لزوجاتهم وعائلاتهم بالتدخل في كل شيء، بالإضافة إلى أن حضور هؤلاء لعب دوراً سلبياً في توتر الأجواء داخل غرف خلع الملابس، وبالتالي فإن فقدان التركيز والإقصاء على يد باراغواي في دور الـ32 بركلات الترجيح كان أمراً منطقياً.

وأضاف ماتيوس: "هناك الكثير مما يجب استيعابه بشكل جيد، سواء كان داخل الملعب أو خارجه، مثل مشاكل مع الزوجات والعائلات وكأنهم في رحلة سياحية. لقد كان كل شيء موجوداً، وهناك عناوين كثيرة رأيتها على بعض وسائل الإعلام المحلية، لكنني لا أفهم لماذا يجب أن تكون العائلات بأكملها حاضرة منذ البداية مع منتخب ألمانيا خلال بطولة كأس العالم، ثم كانت هناك أيضاً مشاكل في السفر وحجوزات الفنادق".

وتابع: "كل ذلك كان موضوع نقاش داخل منتخب ألمانيا، رغم محاولات البعثة والجهاز الفني وحتى اللاعبين عدم وصولها إلى وسائل الإعلام، لكن كل شيء حصلت عليه، وهناك أحد اللاعبين (لم يذكر اسمه) غضب من زميله لأن والدة أحدهما استطاعت السفر على متن الطائرة، بينما تمكن الآخر من اصطحاب زوجته وأطفاله، في حين اضطرت عائلات أخرى للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية على متن رحلات تجارية".

وختم لوثار ماتيوس حديثه بالقول: "لقد كان هناك الكثير من الضجة داخل أسوار منتخب ألمانيا، ولم يصل إلى وسائل الإعلام سوى شيء بسيط للغاية، لكن التركيز لم يكن منصباً على بطولة كأس العالم، لأن اللاعبين كانوا يحصلون على يوم عطلة يقضونه مع عائلاتهم (يقصد رحلة سياحية)، رغم أنه لم يمضِ على وجودهم في الولايات المتحدة الأميركية سوى أسبوعين فقط. كان ينبغي أن تذهب العائلات إلى هناك في الوقت المناسب، وهو عند النجاح في بلوغ ربع النهائي".