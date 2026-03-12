- يواجه نادي الزمالك تحديات كبيرة بعد تصدره الدوري المصري برصيد 43 نقطة، حيث ينتظره ست مواجهات حاسمة لتحقيق حلم التتويج، وسط تحركات إدارية للحد من تأثير الخسارة الأخيرة أمام إنبي. - أسطورة الزمالك أحمد حسام "ميدو" نصح اللاعبين بنسيان الهزيمة والتعلم منها، مشددًا على أهمية الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والتعامل بهدوء مع الأزمات المقبلة. - دعا ميدو لطلب حكام أجانب للمباريات المتبقية، وحث الجماهير على الالتزام بالأخلاق الرياضية، مع ضرورة عدم ظهور الفريق إعلاميًا حتى نهاية المسابقة وتقديم مكافآت عادلة للاعبين.

يواجه نادي الزمالك العديد من الصعوبات بعدما أنهى مرحلة الدور الأول مُتربعاً على عرش الدوري المصري لكرة القدم برصيد 43 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن غريمه التاريخي الأهلي الذي حلّ في المرتبة الثالثة، لكن نجوم "القلعة البيضاء" أمام مهمة قوية قادمة.

وينتظر نادي الزمالك ست مواجهات في مرحلة الحسم من أجل تحقيق حُلم جماهيره التي تُريد من نجومها الصعود إلى منصة التتويج، لكن الإدارة، وفق ما ذكره العديد من وسائل الإعلام المحلية، تحركت من أجل الحدّ من تأثير خسارة المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 علي يد إنبي، بهدف مقابل لا شيء، يوم أمس الأربعاء، الأمر الذي دفع بأسطورة الفريق السابق أحمد حسام "ميدو" إلى توجيه العديد من النصائح عبر حسابه على منصة إكس.

وأكد ميدو في حديثه المباشر إلى نجوم نادي الزمالك أن عليهم نسيان الخسارة الأخيرة في الدور الأول أمام إنبي، لأن من يُريد أن ينصب نفسه بطلاً بلا منازع في الدوري المصري لكرة القدم، عليه التعلم من الهزائم التي يتلقاها، والطريق وصل إلى نهايته، وعليهم الآن العمل على الاستماع إلى تعليمات الجهاز الفني خلال الفترة القادمة، والتعامل بهدوء مع الأزمات التي ستواجههم.

واعتبر أسطورة نادي الزمالك السابق أن على نجوم الفريق والإدارة عدم القبول بتعيين الحُكام المحليين، وعليهم طلب حُكام أجانب من أجل الإشراف على المواجهات الست المتبقية، مع توجيه رسالة مباشرة إلى الجماهير التي ترغب بمؤازرة فريقها في المدرجات بأن عليها الالتزام بالأخلاق الرياضية، وعدم توجيه عبارات مسيئة إلى لاعبي الفرق المنافسة ومشجعيها، حتى لا يتعرضوا إلى عقوبات، بالإضافة إلى أن القائمين على الفريق مُطالبون بعدم الظهور على وسائل الإعلام المحلية حتى نهاية المسابقة، مع ضرورة وضع مكافآت عادلة لجميع النجوم الذين قدموا كل شيء في الموسم الجاري.